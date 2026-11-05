La IA podría impulsar la economía mundial: el FMI explica su impacto en el empleo y la productividad

La inteligencia artificial (IA) está transformando la economía mundial y podría convertirse en uno de los principales motores de crecimineto durante los próximos años.

Su expancsión ya impulsa inversiones en infraestructura tecnológica y abre nuevas posibilidades para mejorar la productividad de las empresas y cambiar la forma de trabajar.

De acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), el impacto de esta tecnología podría reflejarse en un mayor crecimineto economico durante la próxima década, aunque sus beneficios dependerán de qué tan rápido y ampliamente sea adotada por los países y las empresas.

¿Cuánto podría crecer la economía mundial por la IA?

El FMI estima que el impulso de la inteligencia artificial podría aumentar el crecimiento económico mundial alrededor de medio punto porcentual al año durante la próxima década.

Este potencial está relacionado con los aumentos de productividad que podrían conseguir las empresas al incorporar nuevas herramientas tecnológicas en sus productos, procesos y flujos de trabajo.

Sin embargo, el organismo explica que estos beneficios no aparecerán de inmediato. Para aprovechar las posibilidades de la IA, las compañías tendrán que adoptar sus operaciones y encontrar nuevas formas de utilizar los modelos tecnológicos.

La inversión en infraestructura también será fundamental. Actualmente, una parte importante del auge de la IA está relacionada con la construcción de centros de datos y el desarrollo de modelos cada vez más avanzados.

¿Cómo cambiará la inteligencia artificial el empleo?

Uno de los sectores que experimentará transformaciones importantes será el mercado laboral. Según las investigaciones del FMI, aproximadamente el 40% de los puestos de trabajo a nivel mundial están expuestos a la inteligencia artificial.

En las economías avanzadas, esta proporción alcanza alrededor del 60%. No obstante, estar expuesto a la IA no quiere decir necesariamente que un empleo vaya a desaparecer.

De acuerdo con el FMI, algunas actividades podrían complementarse con esta tecnología, mientras que otras podrían ser sustituidas. También existe la posibilidad de que los trabajadores asuman nuevas funciones conforme las empresas incorporen herramientas de inteligencia artificial.

La IA representa una oportunidad para impulsar la productividad y el crecimeinto económico mundial. Sin embargo, para que sus beneficios lleguen a más personas y países, será necesario ampliar sus accesos y preparar a las economías para los cambios que traerá esta transformación.

