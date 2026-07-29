ICE aumenta sus operativos y arrestos en los aeropuertos de EU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas I.C.E. de Estados Unidos ha puesto en marcha un operativo de detección y arresto de ciudadanos extranjeros en al menos 15 aeropuertos del país. La medida está dirigida contra personas que han excedido la permanencia permitida por sus visados, un universo que abarca desde profesionales con solicitudes de extensión laboral en trámite hasta cónyuges de ciudadanos estadounidenses en proceso de regularización.

Los operativos son ejecutados por oficiales vestidos de civil en áreas de verificación de boletos, pasillos de acceso a las aeronaves y zonas de equipaje en terminales de ciudades como Denver, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Nashville y Atlanta.

Woman is abducted by ICE at the Denver airport when trying to return home to Oakland. She’s detained by ICE at the Denver airport (Southwest Airlines), taken from the jetway and hustled into an unmarked van on the tarmac pic.twitter.com/C3PlxguaHX — Sigurdur Nordal (@essenviews) July 22, 2026

Así funcionan los operativos en aeropuertos

• Intercambio de datos: La TSA cruza la lista de pasajeros facilitada por las aerolíneas con las bases de datos de ICE.

• Alerta en puerta: La tarjeta de embarque emite un aviso al momento del escaneo en la puerta de abordaje.

• Intervención: Agentes de civil interceptan al pasajero en el pasillo de acceso o salas de espera.

• Traslado: El detenido es conducido a instalaciones federales para iniciar el proceso de deportación.

¿A quiénes detienen?

El despliegue es para alcanzar la meta fijada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para alcanzar un promedio de 2,000 arrestos migratorios diarios a nivel nacional. La estrategia aprovecha la información comercial de los vuelos nacionales gestionada por la TSA, permitiendo a las fuerzas federales ubicar a los objetivos en entornos controlados y con requerimientos mínimos de personal.

Antes, las personas que permanecían en el país con visas vencidas pero con solicitudes activas de asilo, tarjetas de residencia o extensiones de trabajo no figuraban entre las prioridades de expulsión, salvo que contaran con antecedentes penales. Sin embargo, las autoridades federales han dejado clara la postura oficial respecto al marco regulatorio actual:

"Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros en nuestro país de manera ilegal ya no puedan volar, a menos que sea fuera de nuestro país para autodeportarse", declaró un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades han precisado además que la sola existencia de un trámite pendiente o de una autorización de empleo no concede un estatus legal formal en territorio estadounidense, por lo que la permanencia tras el vencimiento del visado constituye una falta a la legislación migratoria.

Recomendaciones legales para viajes internos

El aumento de estos operativos ha llevado a organizaciones y firmas de abogados de Inmigración en ciudades como Chicago, Atlanta y San Francisco modifiquen las pautas dirigidas a sus clientes. Hasta hace poco, la recomendación general permitía el tránsito en vuelos internos mediante la presentación de una identificación oficial válida.

Por la presencia de agentes, recomiendan evitar los desplazamientos aéreos dentro de Estados Unidos a cualquier persona que se encuentre en medio de un cambio de estatus, renovación de visa o ajuste de permanencia, dado que el sistema automatizado de las aerolíneas activa las alertas de interceptación de forma previa al abordaje.