No era el objetivo: Revelan que ICE confundió al mexicano Lorenzo Salgado Araujo asesinado a balazos

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de 52 años que fue baleado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, habría ocurrido por una equivocación de los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de supervisar al ICE, admitió que Lorenzo Salgado Araujo no era la persona que buscaban durante el operativo y señaló que "se parecía" a uno de los sospechosos que investigaban.

Aunque Lorenzo Salgado Araujo vivía en Estados Unidos desde hace 35 años sin documentos migratorios, no existía ninguna investigación en su contra. Era padre de tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y propietario de una pequeña empresa de construcción que daba empleo a varias personas.

ICE confundió a Lorenzo Salgado Araujo con dos guatemaltecos

De acuerdo a información difundida por el The New York Times, el operativo realizado en el barrio East End de Houston estaba dirigido contra dos guatemaltecos que eran investigados no solo por su situación migratoria, sino también por su presunta participación en actividades delictivas.

El 7 de julio, cerca del domicilio de los dos sospechosos, los agentes detuvieron un vehículo similar y, al ver a Lorenzo Salgado Araujo, concluyeron que podía tratarse de uno de ellos.

“No merecía morir” 💔



Los hijos del mexicano Lorenzo Salgado Araujo exigen justicia luego de que el migrante muriera durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas 🕊️



El caso generó indignación y abrió cuestionamientos sobre las… pic.twitter.com/Q0vFZoh1fT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026

Después habría ocurrido un intercambio de palabras y, cuando el mexicano intentó irse en su automóvil, los agentes abrieron fuego en su contra. Horas después falleció en un hospital cercano.

Organizaciones piden investigación independiente

El DHS argumenta que los agentes dispararon porque el mexicano habría intentado atropellarlos. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer videos de cámaras de tránsito u otras grabaciones que respalden esa versión.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Texas Civil Rights Project y la congresista demócrata Sylvia Garcia, han solicitado una investigación independiente y la divulgación de todas las grabaciones disponibles. Asimismo, LULAC informó que ha reunido cerca de 300 mil dólares para apoyar a la familia de Lorenzo Salgado Araujo.

