Agente de ICE mata a mexicano durante redada en Houston; FBI investiga los hechos

Un portavoz de la agencia a medios estadounidense informó de la muerte de un migrante mexicano a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas.

De acuerdo a lo señalado por el portavoz, cerca de las 6:50 am del martes 7 de julio, agentes de ICE realizaban una operación para detener a un indocumentado cerca de la intersección de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park.

Fue entonces cuando un migrante mexicano, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, habría intentado evitar su arresto y embestir a los vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó que: “según la información que estamos recibiendo, el sujeto embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia”.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest.… https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

“El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones”, agregó el organismo de seguridad.

FBI investiga muerte de mexicano a manos de ICE

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el departamento encargado de la investigación de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE.

Y es que no es la primera vez en lo que va del mes que un compatriota pierde la vida bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Aduanas.

El pasado domingo 5 de julio, se confirmó la muerte de Félix Alcorta Rodríguez, mexicano de 63 años que estaba detenido en el centro de en el condado de Webb, Texas.

Con su fallecimiento, se elevó a 16 las personas que han perdido la vida mientras se encuentran en custodia de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

