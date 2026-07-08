tva (1).png

Agente de ICE mata a mexicano durante redada en Houston; FBI investiga los hechos

Un migrante mexicano murió a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, durante un operativo.

ICE mata a tiros a migrante mexicano en Houston
ICE mata a tiros a migrante mexicano en Houston|X @KimKatieUSA

Escrito por: Eder Martínez

Un portavoz de la agencia a medios estadounidense informó de la muerte de un migrante mexicano a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas.

De acuerdo a lo señalado por el portavoz, cerca de las 6:50 am del martes 7 de julio, agentes de ICE realizaban una operación para detener a un indocumentado cerca de la intersección de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park.

Fue entonces cuando un migrante mexicano, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, habría intentado evitar su arresto y embestir a los vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó que: “según la información que estamos recibiendo, el sujeto embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia”.

“El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones”, agregó el organismo de seguridad.

FBI investiga muerte de mexicano a manos de ICE

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) es el departamento encargado de la investigación de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE.

Y es que no es la primera vez en lo que va del mes que un compatriota pierde la vida bajo el resguardo del Servicio de Inmigración y Aduanas.

El pasado domingo 5 de julio, se confirmó la muerte de Félix Alcorta Rodríguez, mexicano de 63 años que estaba detenido en el centro de en el condado de Webb, Texas.

Con su fallecimiento, se elevó a 16 las personas que han perdido la vida mientras se encuentran en custodia de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Tags relacionados
Estados Unidos Migración Internacional

Notas

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia