Conoce a los ídolos virtuales que conquistan escenarios en China

Los ídolos virtuales son seres creados artificialmente que cada día cobran una mayor popularidad en los escenarios reales de China y otros países del mundo asiático. Pueden hablar, cantar y bailar, e incluso aparecer en reality shows.

Cuentan con muchos seguidores reales dispuestos a apoyarlos, una situación que está animando a muchas empresas reales a utilizarlos para sus promociones.

Shen Xiaoya, presentadora de noticias que el año pasado fue vista por primera vez, es una creación de Shanghai Media Group y desde ese entonces ha estado bastante ocupada presentando varios programas e incluso realizando entrevistas, ella forma parte de los ídolos virtuales.

Ídolos virtuales: influencers populares en línea que no son realmente humanos, sino seres virtuales creados artificialmente. Es una idea que se originó en Japón pero se ha vuelto cada vez más popular en China. #CulturaChina #China https://t.co/E8NcjfoEed — CGTN en Español (@cgtnenespanol) October 29, 2021

Basta con el apoyo de una cámara de Realidad Aumentada y un estudio de captura de movimiento para que pueda informar sobre la próxima Exposición Internacional de Importaciones de China, todos como una auténtica reportera.

Shen Xiaoya, ídolo Virtual:

He estado trabajando durante un año y he estado bastante ocupada. Por lo general, presento programas de noticias de televisión y transmisiones en vivo en algunos eventos importantes y también me comunico con mis fans en línea

Generados inicialmente para cómics y juegos, los ídolos virtuales son amados por muchas de las generaciones más jóvenes que muestran un creciente interés en su trabajo. Es por ello que cada vez son más las empresas y organizadores de eventos que han comenzado a prestar atención a esta herramienta de comercialización especializada, ya que quieren construir una conexión con la generación más joven altamente digitalizada.

Xiao Xia Yu, es otro ídolo virtual, hizo su primera aparición en escenarios hace dos años y ahora tiene 240 mil seguidores en la plataforma de videos Bilibili. Ella afirma que ahora hay más compañías interesadas en trabajar con ídolos virtuales.

SMG has a new recruit, a virtual presenter called #ShenXiaoya who is making her way around #CIIE interviewing exhibitors and visitors. The cartoon character’s news reports inform the public about the cool products and breakthrough tech on show at the expo. https://t.co/S8iw6yVBeO — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) November 6, 2020

Xiao Xiao Yu, ídolo Virtual:

He estado trabajando durante un año y he estado bastante ocupada. Por lo general, presento programas de noticias de televisión y transmisiones en vivo en algunos eventos importantes y también me comunico con mis fans en línea

Steven Lyu es un fiel seguidor de los ídolos virtuales, él ha comprado varios productos derivados basados en personajes virtuales que tienen una conexión emocional más real, por así decirlo, que con sus estrellas humanas de la televisión.

Steven Lyu, seguidor de un ídolo virtual:

Los artistas detrás de los ídolos virtuales actúan según sus modelos virtuales. El público no los conoce en la vida real. Para que puedan ser más abiertos y más dispuestos a interactuar con sus fans y pueden hacer más cosas con los modelos virtuales que una persona real, produciendo contenido más interesante

A virtual cartoon host known as #ShenXiaoya has made her debut in Shanghai Media Group's news reports at the ongoing China International Import Expo. Following her footsteps, audiences will learn about the innovative products and technologies showcased at the #CIIE. @ciieonline pic.twitter.com/lPYk10pUVn — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) November 6, 2020

Ídolos virtuales aparecen justo en un entorno cada vez más digital

No es una casualidad que este auge de dolos virtuales haya llegado junto cuando el entorno en el que vivimos es cada vez más digital. Metaverso, redes 5G, realidad virtual y aumentada, imágenes por computadoras: con todas estas tecnologías, es más fácil hacer que los ídolos virtuales sean más realistas y atractivos.

Lu Gang, fundador, TechNode.com:

Ahora estamos hablando más sobre el concepto de Metaverso. Se refiere a una futura iteración de Internet, compuesta por espacios virtuales en 3D vinculados a un universo virtual... los ídolos virtuales son una de esas cosas basadas en el concepto de Metaverso. Y además de los ídolos virtuales, ahora también tenemos obras de arte virtuales y habrá más por venir en el futuro.

Ídolos virtuales podrían formar parte de cualquier industria

Desde conciertos y desfiles de moda hasta transmisiones en vivo y actividades comerciales, la industria de los ídolos virtuales es cada vez más grande, tan solo en el 2020 en China, generó 3 mil 500 millones de yuanes (11 mil 300 millones de pesos), con un crecimiento interanual del 70.3 por ciento. Se espera que el mercado tenga un valor de seis mil millones de yuanes (20 mil millones de pesos) este año.