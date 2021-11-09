Iglesia de Francia busca indemnizar a víctimas de abuso sexual

La Iglesia Católica de Francia anunció que vendería bienes inmuebles y pediría préstamos, si fuera necesario, para crear un fondo destinado a compensar a miles de víctimas de abuso sexual por parte del clero.

El obispo de Francia, Eric de Moulins-Beaufort, informó que los altos cargos del clero reunidos en el lugar sagrado de Lourdes reconocieron la "responsabilidad institucional" de su Iglesia y por ello emprendieron un “camino de reconocimiento y de reparación” de las víctimas de abuso sexual.

Los obispos de Francia crearán un fondo "financiado en la medida necesaria mediante la desinversión de bienes inmuebles y otros activos", dijo De Moulins-Beaufort, arzobispo de Reims y jefe de la Conferencia Episcopal Francesa.

"Si es necesario, también estamos dispuestos a pedir préstamos para cumplir con nuestras obligaciones", añadió al final de la reunión, aunque no dio detalles sobre la cuantía del fondo ni sobre los bienes que podrían venderse para indemnizar a las víctimas de abuso sexual.

Los obispos de la iglesia francesa descartaron recurrir al dinero donado por los fieles para el fondo de indeminización.

À l'écoute des personnes victimes d'abus et instruits par le rapport de la #CIASE, pour que l'Église accomplisse sa mission en fidélité à l'Évangile du Christ, nous évêques de France avons pris les mesures suivantes https://t.co/EwQ0CJNLxd — Mgr de Moulins-Beaufort (@Mgr_EMB) November 8, 2021

Investigación revela miles de casos de abuso sexual en Francia

Estas medidas de la Iglesia de Francia surgieron luego de que una investigación reveló en octubre que los clérigos franceses cometieron abuso sexual en más de 200 mil niños en los últimos 70 años.

El informe agregó que la Iglesia Católica francesa mostró "una indiferencia profunda, total e incluso cruel durante años", protegiéndose a sí misma, en lugar de a las víctimas de lo que era un abuso sistemático.

C’est pour cet enfant qui pleure, petit garçon, petite fille, adolescente ou adolescent, que nous avons réfléchi, travaillé, décidé : "Chaque fois que vous ne l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." (Mt 25, 40). — Mgr de Moulins-Beaufort (@Mgr_EMB) November 8, 2021

El Papa Francisco calificó los recientes escándalos de abuso sexual revelados en todo el mundo, como un “momento de vergüenza” para la Iglesia Católica Romana.

Eric De Moulins-Beaufort aseguró que los obispos de Francia también decidieron pedir al Papa Francisco que designara enviados especiales para supervisar la gestión de cada obispo y diócesis en los casos de abusos individuales.