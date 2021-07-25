Imitadores de Ernest Hemingway corren con toros en Florida

Aunque el encierro por la pandemia de COVID-19 no permitió que la corrida anual de toros se llevara a cabo en Pamplona, España, este año, eso no impidió que Key West, Florida, organizara su evento anual de parodia en el que cientos de hombres se vistieron como el afamado escritor Ernest Hemingway en un desfile por la calle con toros artificiales como parte de un concurso de imitaciones de Hemingway.

El evento rinde homenaje al ganador del Premio Pulitzer en una fecha cercana a su natalicio (el 21 de julio). Hemingway vivió en la isla durante la década de 1930 y conmemoraba las carreras de toros de San Fermín con su novela de 1926 Fiesta (en inglés The Sun Also Rises), por lo que también son parte del evento.

El festival está programado para durar hasta el domingo y premia al mejor imitador del escritor. El ganador será anunciado el domingo 25 de julio.

Ciento treinta y siente personas con barbas blancas y boinas rojas se reunieron frente al Sloppy Joe's Bar, un lugar favorito de Hemingway en Key West durante sus últimos años, para competir por el título.

El concurso es el punto culminante del festival Hemingway Days (los días de Hemingway) en Key West, el cual comenzó el martes 20 de julio.

Para complementar el festejo, la ciudad también espera realizar un torneo de marlin de tres días, una carrera de 5 kilómetros y una de paddleboard, además de una competencia de cuentos cortos coordinada por la nieta del autor.

Las festividades del año pasado se cancelaron debido a la pandemia de coronavirus.

Cuarenta años imitando a Hemingway

El concurso ha estado en marcha desde 1981, trayendo aspirantes a "Ernests" vestidos con atuendos de safari de color caqui o suéteres de pescadores de lana.

Los organizadores dijeron que el evento de este año marca el 40° Concurso de Imitadores de Ernest Hemingway.

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