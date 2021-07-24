VIDEO: Captan raro leopardo de las nieves en Kazajistán

Un raro leopardo de las nieves fue capturado por una cámara trampa instalada en las zonas orientales de Kazajistán; es el primer avistamiento de la especie en cinco años.

En el video proporcionado por la sucursal rusa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se ve al animal nativo de Asia Central y del sur en su hábitat natural, caminando, observando cuidadosamente el terreno y olfateando la cámara.

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Las cámaras trampa capturaron al leopardo de las nieves en enero y febrero de 2021, pero WWF tardó varios meses en publicar las imágenes, ya que los dispositivos se instalaron en áreas remotas del Parque Nacional Katon-Karagai y la cordillera Dzungarian Alatau al este de Kazajistán.

Caught on camera: A rare snow leopard was spotted in Kazakhstan pic.twitter.com/g9wMVkpcOm — Reuters (@Reuters) July 22, 2021

Leopardo de las nieves, el viejo rey de las montañas

De acuerdo con la WWF el leopardo de las nieves fue durante miles de años el “rey de las montañas”, donde solían habitar cabras azules, conejos de roca, liebres, íbices y argalies. En la actualidad, vive en 12 países, entre ellos China, India, Rusia, Mongolia y Pakistán, aunque el número de ejemplares disminuye cada vez más.

“El leopardo de las nieves desempeña un papel clave como depredador superior y como indicador de la salud de su hábitat de gran altitud. Si el leopardo de las nieves prospera, también lo harán muchas otras especies”, explica la organización no gubernamental.

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Los leopardos de las nieves viven en zonas alpinas altas, donde cazan y se reproducen. A menudo se les llama poéticamente "fantasmas de las montañas", ya que son muy sigilosos y rara vez se les ve.

|Pixabay

Según estimaciones de WWF Asia, solo quedan entre 100 y 110 leopardos de las nieves en este país debido a actividades humanas como la caza furtiva y el pastoreo excesivo.

Las cámaras trampa instaladas en las montañas kazajas también han capturado cabras montesas, un lince y glotones caminando por los picos nevados.

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