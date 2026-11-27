El modelo de salud IMSS-Bienestar, creado en sustitución del extinto Seguro Popular al que el expresidente Andrés Manuel López Obrador desapareció bajo el argumento de combatir la corrupción, se encuentra bajo investigación tras revelarse graves anomalías en el manejo de sus recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades financieras y operativas durante el ejercicio fiscal 2025 en este organismo encargado de brindar atención médica a más de 56 millones de mexicanos sin seguridad social.

Las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador exponen tanto subejercicios presupuestales como montos millonarios cuyo paradero final no ha sido justificado por las autoridades sanitarias federales, situación que ya derivó en el inicio de indagatorias contra los servidores públicos involucrados en la administración de estos fondos.

¡Millonarias irregularidades en el @Tu_IMSS!



La Auditoría Superior de la Federación detectó que el organismo no acreditó el destino de casi 7 mil 500 mdp, mientras que 16 mil mdp fueron recortados del presupuesto para atención médica y medicamentos gratuitos.



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Subejercicio de 16 mil millones y casi 7 mil 500 mdp sin acreditar en el IMSS-Bienestar

Según los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la revisión del gasto ejercido en 2025, el IMSS-Bienestar presentó las siguientes irregularidades en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos:

Recorte efectivo de más de 16 mil millones de pesos: De los más de 85 mil millones de pesos que tenía asignados originalmente para dicho programa durante 2025, únicamente ejerció el 80 % del presupuesto, mientras que los más de 16 mil millones de pesos restantes se convirtieron en una reducción directa a su presupuesto.

De los más de que tenía asignados originalmente para dicho programa durante 2025, únicamente ejerció el del presupuesto, mientras que los más de restantes se convirtieron en una reducción directa a su presupuesto. Casi 7 mil 500 millones de pesos sin destino acreditado: El organismo federal no logró comprobar ni acreditar el destino final de casi 7 mil 500 millones de pesos pertenecientes al mismo programa de salud y medicamentos gratuitos.

El organismo federal no logró comprobar ni acreditar el destino final de casi pertenecientes al mismo programa de salud y medicamentos gratuitos. Falta de transferencia de recursos a los estados: A pesar de no haber comprobado esos fondos, el IMSS-Bienestar tampoco liberó recursos financieros para que las 24 entidades federativas adheridas a este esquema federalizado pudieran adquirir los insumos y medicamentos por cuenta propia.

Ante la gravedad de las observaciones documentadas en la fiscalización de los recursos destinados a millones de pacientes sin seguridad social, las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades entre los funcionarios públicos involucrados.