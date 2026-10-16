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SNTSS y autoridades del IMSS buscan nueva propuesta de mejora salarial

El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social instalaron una mesa de trabajo para acordar una nueva propuesta salarial y laboral.

IMSS y sindicato negocian mejoras salariales y condiciones laborales
IMSS y sindicato negocian mejoras salariales y condiciones laborales|Captura de pantalla

Escrito por: Alejandra Gómez

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y las autoridades del IMSS instalaron una mesa de trabajo para acordar una nueva propuesta de mejora salarial y condiciones laborales.

Mesa de trabajo para revisar propuesta salarial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) instalaron esta tarde una mesa de trabajo para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones laborales para el personal de la institución.

El encuentro tiene como objetivo avanzar en una propuesta que contemple mejoras para las trabajadoras y los trabajadores del Seguro Social, quienes forman parte de las actividades diarias de la institución.

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