SNTSS y autoridades del IMSS buscan nueva propuesta de mejora salarial
El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social instalaron una mesa de trabajo para acordar una nueva propuesta salarial y laboral.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y las autoridades del IMSS instalaron una mesa de trabajo para acordar una nueva propuesta de mejora salarial y condiciones laborales.
Mesa de trabajo para revisar propuesta salarial
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) instalaron esta tarde una mesa de trabajo para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones laborales para el personal de la institución.
El encuentro tiene como objetivo avanzar en una propuesta que contemple mejoras para las trabajadoras y los trabajadores del Seguro Social, quienes forman parte de las actividades diarias de la institución.
🤝 Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el #IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores.— IMSS (@Tu_IMSS) October 15, 2026