INAI va por Segalmex, le ordena entregar documentos por caso de corrupción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) a que proporcione los documentos que dan cuenta de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la propia dependencia por el caso de corrupción.

Segalmex deberá entregar la documentación que sustente lo dicho por el Director General de que “en ningún caso se ha tomado la decisión de no presentar ante la FGR las denuncias presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa”; versión pública de las denuncias presentadas; copias de los acuses de recibido; desglose de denuncias por entidad y dependencia, así como copia de todas aquellas denuncias de las que tenga conocimiento y hayan sido presentadas por otras instituciones.

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En apenas cuatro años, Segalmex se ha convertido en el mayor emblema de corrupción e irregularidades: @JulietDelrio.



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¿Cuánto dinero se desvió de Segalmex?

De acuerdo con el INAI, el cual destacó la información publicada por

Mexicanos Contra la Corrupción, en uno de sus reportajes basado en datos de la Auditoría Superior de la Federación, la cifra por las irregularidades detectadas ya supera los 15 mil 308 millones de pesos, monto mayor al de la llamada Estafa Maestra.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas afirmó que en apenas cuatro años de su creación, Segalmex se ha convertido en el mayor emblema de corrupción e irregularidades.

"Inconforme, porque Segalmex reservó la información por periodo de cinco años, argumentando que su difusión podría obstruir los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI", se puede leer en comunicado de prensa.

¿Qué pasó con el caso de Segalmex?

El caso Segalmex es, posiblemente, el único caso de corrupción en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, al mando de AMLO, según sus palabras. Comienza en 2018, cuando al elegir a su gabinete presidencial, el presidente electo nombra a Ignacio Ovalle Fernández como director de la Seguridad Alimentaria Mexicana.

Desde 2019, había rumores de que Segalmex había otorgado cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha señalado el caso de corrupción en Segalmex como que le dolió mucho.

