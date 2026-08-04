Notas
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Censura y simulación, un combo peligroso desde el poder a la sociedad
Roberto Ruiz, explica que aunque el gobierno anunció hoy un próximo decreto de transparencia, en los hechos se trata de solapar la opacidad y vaticina censura.
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El extinto INAI cuidó así tus datos personales
Hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos, pero México lo conmemora con el INAI ya extinto. Recordamos cómo el organismo frenó el padrón de celulares (PANAUT) y cuestionamos: ¿Quién cuidará ahora nuestros datos personales?
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¡Comienzan los casos de desamparo! La desaparición del INAI deja a los ciudadanos indefensos en México
Con la desaparición del INAI, los mexicanos enfrentan opacidad gubernamental y falta de acceso a información pública, como demuestra el caso de Antonio.
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¿Por qué la casa de Noroña no causa indignación como la Casa Blanca de Peña?
Antes, la esposa de un presidente grababa un video para intentar justificar el escándalo de la Casa Blanca, hoy tenemos a una mandataria queriendo desviar la atención de la casa millonaria de Fernández Noroña.
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Transparencia en jaque: Gobierno borra de un plumazo instituciones que protegen tu derecho a saber
INAI eliminado y la mayoría de los órganos locales de transparencia al borde de desaparecer: un golpe directo al derecho a la información en México.
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El morenismo entierra la transparencia: Adiós al INAI y al derecho ciudadano
Otro motivo de descontento para la sociedad es la abusiva medida del morenismo de acabar con el INAI y el derecho ciudadano para conocer los pasos del gobierno.