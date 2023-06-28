¿Cómo luce el gabinete presidencial a cinco años del triunfo de AMLO?

El próximo 1 de julio, se cumplen cinco años desde que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó el máximo cargo por mayoría de votos. En primera instancia presentó lo que sería su gabinete presidencial; sin embargo, a tan solo un año del fin de su mandato, ha presentado diversos cambios.

¿Cómo está conformado el gabinete presidencial?

Principalmente, el gabinete presidencial se compone por las secretarías de Estado; recibe este nombre para determinar a un conjunto de entidades de la Administración Pública. Los responsables asesoran al presidente sobre cualquier tema que él requiera relacionado con los deberes de su respectiva oficina.

En la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se determina que le corresponde al presidente nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, por lo que AMLO ha hecho movimientos en los cinco años de su gobierno.

Gabinete presidencial de AMLO a cinco años de su triunfo|lopezobrador.org

¿Quién conforma el gabinete de Andrés Manuel López Obrador?

El gabinete presidencial de AMLO ha sufrido poco más de 15 cambios a lo largo de cinco años.



Secretaría de Bienestar; comenzó María Luisa Albores, le siguió Javier May Rodríguez y actualmente Ariadna Montiel Reyes.

Secretaría de Función Pública; Roberto Salcedo Aquino.

Secretaría de Economía; en primera instancia estaba Graciela Márquez Colín, le siguió Tatiana Clouthier y ahora Raquel Buenrostro Sánchez.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; al principio del sexenio de AMLO estaba al mando de Carlos Manuel Urzúa Macias, le siguió Arturo Herrera Gutiérrez y ahora Rogelio Ramírez de la O.

Secretaría de Educación Pública; primero se encontró Esteban Moctrezuma Barragán, le siguió Delfina Gómez, gobernadora electa en Edomex y Leticia Ramírez Amaya se encuentra actualmente al mando.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; comenzó al mando de Alfonso Durazo Monaño y le siguió Rosa Icela Rodríguez

Secretaría de Turismo; Miguel Torruco Marqués.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Luisa María Alcalde y tras su salida AMLO designó a Marath Baruch Bolaños

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; primero al mando de Jorge Arganis Díaz y luego Jorge Nuño Lara.

Secretaría de Salud; Jorge Alcocer Varela.

Secretaría de Marina; José Rafael Ojeda Durán.

Secretaría de la Defensa Nacional; Luis Cresencio Sandoval.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Román Meyer Falcón.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Víctor Villalobos Arámbula.

Secretaría de Energía; Rocío Nahle García.

Secretaría de Cultura; Alejandra Frausto Guerrero.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Josefa González-Blanco estuvo primero al mando, le siguió Víctor Manuel Toledo y ahora María Luisa Albores González.

Secretaría de Gobernación; en primera instancia estaba Olga Sánchez Cordero, siguió Adán Augusto López Hernández y, tras su salida, fue designada Luisa María Alcalde Luján

Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba al mando de Marcelo Ebrard, pero tras su salida, AMLO designó a Alicia Bárcena

El gabinete presidencial entró a sus labores el mismo día que AMLO, es decir, desde el primero de diciembre de 2018. La secretaría de Gobernación, la de Educación Pública, la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la de Economía, la de Bienestar y la de Hacienda y Crédito Público son las que más han sufrido cambios, con al menos tres.