Hospital “La Pastora” del IMSS-Bienestar cumple 232 días sin radioterapias; derivan a pacientes a otros estados o al sector privado

A 232 días de su inauguración en la Ciudad de México, el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” del IMSS-Bienestar opera sin servicio de radioterapia, incumpliendo las promesas oficiales de un equipamiento al 100%.

Esta carencia impide brindar un tratamiento integral a las pacientes con cáncer, obligándolas a desplazarse hacia hospitales en Puebla o Veracruz, o bien a costear la atención en el sector privado debido a la saturación y fallas en los equipos de la red pública. El personal médico proyecta que la llegada del equipamiento necesario podría demorar hasta cinco años.

El problema evidencia un déficit crítico de infraestructura en el país: mientras la Academia Nacional de Medicina estima que el 50% de los pacientes oncológicos requiere radioterapia, México solo contaba con 207 aceleradores lineales para 2025, frente a los 326 requeridos como mínimo. A este rezago se suma la escasez de especialistas, con apenas un radiooncólogo por cada 345 mil habitantes, dejando desprotegidas a las mujeres que acuden a esta unidad médica especializada en busca de diagnóstico y tratamiento oportuno.

