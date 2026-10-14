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En Vivo

Jessica Moguel

Reportero

Reportera y contadora de historias por vocación desde hace 11 años. Creo en el periodismo como una herramienta de servicio y sentido social. Uso el micrófono y la cámara para investigar, buscar y contar historias que ayudan quién lo necesite en cualquier rincón del país.

Jessica Moguel