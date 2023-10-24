Pánico y caos en Río de Janeiro; criminales incendian más de 35 autobuses en el oeste de la ciudad

Grupos criminales incendian más de 35 autobuses en diversas vialidades de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informó el grupo industrial que representa a las empresas de los autobuses afectados.

Los ataques a los autobuses se concentraron en el oeste de la ciudad, justo en donde grupos criminales rivales luchan por el control territorial. Estos incendios se produjeron después de una operación policial en la que murió el sobrino del líder de la milicia más grande del estado, según el más reciente informe de la policía.

Las llamadas milicias de Río, que a menudo están compuestas por exagentes de policía, se han convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad de la región. Originalmente creadas como fuerzas de autodefensa para los barrios pobres asolados por bandas de narcotraficantes, ahora estas milicias se han convertido en grupos criminales que operan en múltiples negocios diferentes.

VIDEO: Momento en que criminales incendian autobuses a plena luz del día en Río de Janeiro

El grupo industrial Rio Onibus, empresa que administra los autobuses que fueron quemados, señaló que 20 de sus unidades eran autobuses urbanos, que cinco formaban parte de la flota de tránsito rápido de la ciudad y el resto eran autobuses fletados o turísticos.

Durante la jornada de este 23 de octubre 2023, la principal mafia parapolicial de Río de Janeiro, desató caos y pánico como una represalia por la muerte de uno de sus jefes, durante una operación policial.

Estos criminales han perpetrado un ataque simultáneo en el que criminales incendian más de 35 autobuses en la segunda mayor ciudad de Brasil. Autoridades de Río de Janeiro han decretado una alerta, además de que suspendieron parte de las líneas de transporte terrestre en toda la ciudad.

Quero parabenizar os nossos policiais da DGPE, da Core e da Draco, por prenderem hoje, em Santa Cruz, o Faustão ou Teteu – que era o braço direito e sobrinho do miliciano Zinho.



Não vamos parar! Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultados diários. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 23, 2023

Gobernador de Río de Janeiro felicita a la Policía de su ciudad

Claudio Castro, gobernador de la ciudad carioca, felicitó a los agentes por su exitoso operativo además de que advirtió a los delincuentes: “¡Que el crimen organizado no se atreva a desafiar el poder del Estado!”. Este acto, que por fortuna no dejó heridos, es uno de los peores ataques criminales en la historia de la ciudad.

Estos ataques han afectado al menos a siete barrios de la “Ciudad Maravillosa” en donde viven más de un millón de cariocas. Ante la situación, las autoridades locales decidieron suspender las clases hasta el día de mañana 24 de octubre 2023, en escuelas de la zona oeste de Río de Janeiro.