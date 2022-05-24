Operativo policial deja 22 muertos en favela de Brasil

El operativo policial que dejó 22 muertos, inició en la favela Vila Cruzeiro, de Río de Janeiro, Brasil, los agentes buscaban a líderes del denominado Comando Vermelho o Comando Rojo cuando se enfrentaron con miembros de dicha organización criminal.

Entre los muertos están 12 integrantes del grupo, una mujer, residente de la favela que fue alcanzada por una bala perdida, fue identificada como Gabriele Cunha, de 41 años y nueve personas aún sin identificar.

Además hubo dos heridos, ya se recuperan en el Hospital Getúlio Vargas.

Gabriele, morta por bala perdida durante a operação de hoje na Vila Cruzeiro (RJ), estava em casa quando foi atingida. A operação deixou 11 mortos e 3 feridos, entre eles 1 policial civil que participava da perícia no corpo de Gabriele, e é a mais letal do ano. https://t.co/xP4haSKDmD — Instituto Fogo Cruzado (@fogocruzado) May 24, 2022

Autoridades suspendieron las clases en escuelas de la zona, la resignación en los habitantes es clara, "es la violencia parte del día a día de la gente. ¿Qué le vamos a hacer?", comentó un vecino.

El año pasado, la violencia en las favelas de Río de Janeiro dejó 28 muertos, la mayoría fue por enfrentamientos entre narcotraficantes y policías.

Manhã de pânico no Rio: ao menos 11 pessoas foram mortas durante uma operação policial na Vila Cruzeiro (RJ), na Penha, nesta 3ª feira. 11 escolas estão fechadas por causa do tiroteio. Esta é a maior chacina do ano (quando há 3 ou mais mortos). Veja o que se sabe até agora #fio pic.twitter.com/VLmDYhqYV9 — Instituto Fogo Cruzado (@fogocruzado) May 24, 2022

Enfrentamiento que sorprendió a habitantes

El operativo policial inició a las cuatro de la madrugada, de acuerdo con informes oficiales de inteligencia, miembros de la organización criminal Comando Vermelho o Comando Rojo se escondían en la favela Vila Cruzeiro, de Río de Janeiro, Brasil.

Agentes de Operaciones Especiales (BOPE), de la Policía Federal (PF) y de la Policía Federal de Carreteras (PRF) respaldados por un helicóptero se enfrentaron con los delincuentes, 10 de ellosmuertos a manos de los uniformados.

Los agentes decomisaron 11 rifles de asalto, cuatro pistolas y una granada, además de vehículos y motocicletas que utilizaban los delincuentes.

¿Qué es el Comando Vermelho?

Se abrevia CV, es la más grande organización de Brasil dedicada al crimen organizado, es decir, al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato.

Comando Vermelho es del portugués y significa Comando Rojo, nació en 1979, su fundador fue el narcotraficante Rogério Lemgruber, quien organizó al grupo dentro de la prisión de alta seguridad de Ilha Grande, incluyó desde reos con delitos comunes hasta presos políticos.

En la actualidad, el Comando Rojo opera en Río de Janeiro, aunque en otras partes de Brasil como en Sao Paulo y en países como Paraguay y Bolivia.

