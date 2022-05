Operativo policial deja 22 muertos en favela de Brasil

Manhã de pânico no Rio: ao menos 11 pessoas foram mortas durante uma operação policial na Vila Cruzeiro (RJ), na Penha, nesta 3ª feira. 11 escolas estão fechadas por causa do tiroteio. Esta é a maior chacina do ano (quando há 3 ou mais mortos). Veja o que se sabe até agora #fio pic.twitter.com/VLmDYhqYV9