Incendio Dixie, en California deja al menos 8 desaparecidos

Al menos ocho desaparecidos se han registrado debido al incendio Dixie, ocurrido en el estado de California en Estados Unidos (EUA) considerado ya como el tercero más grande en la historia de esa entidad.

De acuerdo con medios de información de ese país, la oficina del sheriff de Plumas informó que cinco de los desaparecidos pertenecen al poblado de Greenville, dos más son de la población de Crescent Mills y uno de Chester.

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Previamente se había localizado a 16 personas que también se reportaron como desaparecidas durante el incendio, confirmaron los medios

Daños causados por el incendio Dixie

El creciente incendio ha provocado que cerca de 31 mil personas tuvieran que evacuar un cuarto del condado, detalló Chris Carlton, supervisor del Bosque Nacional Plumas.

Greenville es una de las zonas que más resultó afectada por el incontrolable fuego.

|Reuters

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) señaló que desde que Dixie comenzó, el pasado 14 de julio, ha consumido 175 mil 962 hectáreas, destruyendo a su paso 184 edificios y 84 estructuras menores.

Aunque cinco mil 200 elementos del servicio de emergencias trabajan para sofocar las llamas, el rápido avance del fuego ha complicado su labor, por lo que solo han podido contener el 21 por ciento del incendio, cifra que ha decrecido con respecto al 35 por ciento del viernes.

Cal Fire indicó que hubo un cambio en el patrón del clima en los valles del frente occidental del incendio, sintiéndose en la región temperaturas más frías, lo que podría ayudar a moderar el comportamiento del fuego.

El pico de la temporada de incendios en California se produce normalmente entre los meses de septiembre y noviembre, por lo que aún queda una buena temporada de peligro.

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Debido al cambio climático, cada vez son más habituales y mucho más devastadores los incendios forestales en California.