Fuego entre autos: Se incendia agencia de carros en Vallejo en la Ciudad de México

Un incendio dentro de una agencia de autos en la colonia Nueva Industrial Vallejo, en Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, movilizó a los servicios de emergencia. El fuego comenzó al interior de un camión de carga donde había baterías para vehículos eléctricos.

Bomberos de la Ciudad de México trabajaron para contener las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas del inmueble. El incendio fue extinguido y no se reportaron personas lesionadas.

¿Dónde fue el incendio de la agencia de autos en Vallejo?

El incidente ocurrió en una agencia ubicada en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte del Heroico Cuerpo de Bomberos, las baterías se encontraban dentro de un camión de carga cuando comenzaron a incendiarse. Tras controlar el fuego, los equipos permanecieron en el lugar para reducir el riesgo de reignición.

Atendemos un reporte de incendio al interior de una agencia de autos en la Colonia Nueva Industria Vallejo, Colonia Gustavo A. Madero. #AlMomento, informo que realizamos labores para extinguir el fuego y evitar su propagación. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/DcOTiR9NWS — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 21, 2026

¿Cuántos vehículos estuvieron en riesgo por el incendio?

La intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran hacia el resto del inmueble, donde se encontraban más de 300 vehículos. Por fortuna las autoridades no reportaron personas lesionadas por este incidente. Al parecer todo quedó en daños materiales.

¿Cómo evitar un incendio en una agencia de autos y qué hacer si ocurre?

Para reducir el riesgo de un incendio en una agencia de autos es importante mantener despejadas las áreas de trabajo, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar acumulaciones de materiales inflamables y contar con extintores adecuados y señalizados. También es fundamental que el personal conozca las rutas de evacuación y los protocolos de emergencia.

Si el fuego comienza, no intentes apagarlo si representa un riesgo para tu integridad. Aléjate de inmediato, avisa al personal de la agencia y sigue las rutas de evacuación. Si el incendio aumenta o existe humo abundante, abandona el inmueble y llama al 911; evita regresar por objetos personales hasta que las autoridades indiquen que es seguro.