¡Tragedia en Ecatepec! Adulto mayor muere durante incendio en una vivienda de Ciudad Azteca

Un adulto de aproximadamente 60 años, murió durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia La Florida Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

¿Qué se sabe del incendio en Ecatepec?

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Zacatepetl, hasta donde acudieron bomberos y elementos de Protección Civil para atender la emergencia y combatir las llamas.

Al ingresar a la vivienda, los equipos de emergencia localizaron al hombre de aproximadamente 60 años, quien ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, no se ha informado sobre otras personas afectadas por el siniestro.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el fuego antes de que se extendiera a otras casas de la zona, lo que evitó que las llamas alcanzaran más inmuebles.

#Edomex | Un adulto mayor murió durante un incendio en una vivienda en la colonia La Florida Ciudad Azteca, en Ecatepec. Los detalles: https://t.co/v1F6LbEizA https://t.co/YRjbOBVwzH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

¿Qué provocó el incendio en la colonia La Florida?

Una de las principales incógnitas es qué originó el fuego dentro de la vivienda de Ecatepec. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del incendio, por lo que no es posible establecer si se debió a una falla eléctrica, una fuga de gas u otro factor.

Se espera que las autoridades correspondientes proporcionen más información sobre lo ocurrido y las circunstancias en las que murió el hombre.

El caso permanece en desarrollo, mientras se espera conocer más detalles sobre el origen del siniestro y la identidad de la víctima, pues esta tampoco ha sido revelada.