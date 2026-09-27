Incendio en Tultitlán: Enorme columna de humo alerta al Edomex; bomberos combaten fuego en recicladora

Un fuerte incendio en Tultitlán, Estado de México , movilizó este domingo a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil hacia una planta de reciclaje industrial ubicada sobre la vía José López Portillo, a la altura de la estación Vidriera del Mexibús; el fuego provocó una extensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona.

La emergencia de última hora se concentra en el interior de una planta dedicada al manejo de materiales industriales, donde las llamas alcanzaron montículos de desperdicio y fierros almacenados en el predio conocido como Patio Tultitlán; no obstante, a pesar de la magnitud del siniestro, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas; tampoco se han establecido las causas que originaron el incendio.

El fuego avanzó entre desperdicios y materiales industriales

Las labores de emergencia se concentran dentro de la recicladora, donde los cuerpos de auxilio buscan contener las llamas y evitar que alcancen otras áreas del predio o instalaciones cercanas.

La magnitud del incendio provocó que una densa nube de humo se elevara sobre Tultitlán y pudiera distinguirse desde diferentes puntos de la zona metropolitana; la columna también fue visible desde la autopista México-Querétaro, en las inmediaciones de Perinorte.

El sitio corresponde a una planta de reciclaje de acero, por lo que en el interior se encontraba una importante cantidad de desperdicio industrial y estructuras metálicas.

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Se registra un incendio en una fábrica de reciclaje en Tultitlán, Estado de México; servicios de emergencia ya laboran en la zona y al momento se desconoce si hay heridos pic.twitter.com/bZMgVd8bXc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 27, 2026

Reportan explosiones durante el combate al incendio

Mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar el fuego, en la zona se han registrado explosiones; testimonios recabados en el lugar señalan que algunas baterías de litio almacenadas dentro de la planta podrían estar relacionadas con estos estallidos.

Esta versión, sin embargo, no establece por sí misma el origen del incendio; hasta ahora no se ha dado a conocer una causa oficial que explique cómo comenzó la emergencia.

Bomberos y Protección Civil mantienen el operativo en Tultitlán

Bomberos y personal especializado permanecen en el lugar para sofocar el incendio y contener su avance. Hasta el momento, la información disponible no reporta trabajadores ni integrantes de los cuerpos de emergencia heridos.

¿Suspenden servicio de la Línea del Mexibus?

A pesar de la magnitud del incendio y de la cercanía de la planta con la estación Vidriera de la Línea 2 del Mexibús, hasta el momento no se tiene reporte de una suspensión del servicio a consecuencia de la emergencia.

El fuego se registra sobre la vía José López Portillo, mientras los cuerpos de emergencia mantienen las labores para controlar las llamas dentro de la planta de reciclaje.