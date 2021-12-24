Incendio de ferry en Bangladesh deja decenas de muertos y quemados

El ferry circulaba repleto de personas sobre el río Sugandha, cerca de la ciudad de Jhalakathi mientras navegaba desde la capital, Dhaka, hasta la ciudad de Barguna, Bangladesh, cuando se registró el incendio. Muchas personas se lanzaron al río en un intento desesperado por salvar sus vidas.

El Comisionado Divisional de Barisal, Saiful Hasan, dijo el viernes por la tarde que un equipo de 50 miembros vendría a Barisal desde Dhaka para el tratamiento de pacientes quemados.

Hasta ahora, 60 pasajeros quemados han sido admitidos en el Hospital de la Facultad de Medicina Barisal Sher-e-Bangla después de que estallara el incendio en el ferry Abhiyan-10 en el río Bishkhali cerca de Jhalokati en el camino de Dhaka a Barguna. Como la condición de 10 de ellos es crítica, han sido enviados al Instituto Nacional de Cirugía Plástica y Quemados Sheikh Hasina en Dhaka.

Hasta el momento hay al menos 38 personas fallecidas

Saiful Islam, director del Hospital del Colegio Médico Barisal Sher-e-Bangla, Bangladesh, dijo que los pacientes críticos están siendo trasladados a Dhaka. Continúan tratando a otros pacientes según su capacidad. Todos los médicos y enfermeras del hospital han sido asignados con urgencia para tratar a los pacientes quemados.

Búsqueda de más víctimas

Equipos de emergencia buscan a posibles víctimas que pudieron haber saltado al río del ferry para salvarse del fuego.

Mientras tanto, trabajadores del servicio de bomberos y diversas organizaciones voluntarias han participado en el operativo de rescate desde esta mañana. Están rescatando a las personas quemadas y heridas y enviándolas a los hospitales.

Las llamas iniciaron en la sala de máquinas

La sala de máquinas se incendió y el fuego se extendió a todo el ferry cuando llegó cerca de la terminal de Jhalokati alrededor de las 3 pm. En ese momento el incendio se extendió a toda la lancha. Más tarde, la lancha se dirigió al área de Diakul de Sadar upazila y ancló en la orilla del río. Al recibir la noticia, el personal del servicio de bomberos de Jhalokati se dirigió al lugar e intentó controlar el fuego durante dos horas.

El número de muertos podría aumentar aún más por la gravedad de los residentes que han sido ingresadas en hospitales, y algunos pasajeros aún desaparecidos y otros en estado crítico, dijo Zohor Ali, administrador del distrito de Jhalakathi, Bangladesh.

