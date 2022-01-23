Incendio forestal obliga evacuaciones y cierra carretera en California

En California, un incendio forestal a lo largo de la costa de Big Sur, provocó evacuaciones y cerró parte de la carretera 1, ya que el fuego se extendió a 1,500 acres.

De acuerdo con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CalFire), hasta el momento, aún se desconoce el motivo por el cual el incendio forestal fue provocado, pero ha quemado 607 hectáreas aproximadamente y los bomberos lo han contenido en un 5 por ciento.

Ante el peligro de que las llamas continúen avanzando, los bomberos también dieron a conocer que cientos de residentes del tramo de la costa de California fueron evacuados, aunque se desconoce el número exacto de ellas.

Además, indicaron que las áreas al oeste de 3800 Palo Colorado Road hasta la carretera 1 y al sur de Bixby Creek están bajo una orden de evacuación obligatoria.

Highway 1 remains closed this morning from Andrew Molera State Park in the Big Sur area to Rio Road in Carmel due to the #ColoradoFire. There is no estimate for opening.

Traveler information at:https://t.co/N55e8v67cS@PIOJimShivers https://t.co/GbSXGSwEDH — Caltrans District 5 (@CaltransD5) January 22, 2022

Incendio forestal en California cierra icónica carretera 1

Según autoridades de California, el incendio forestal que inició en una zona costera de EU, mantiene cerrado un tramo de la carretera 1 en ambas direcciones sin tiempo estimado de reapertura.

Esta carretera es llamada como “icónica” porque recorre el estado de Norte a Sur, en paralelo a la línea del mar, por ese motivo es una de las atracciones favoritas de miles de turistas cada año.

También, se le llama de esa forma porque en lo alto del tramo de concreto, tiene un puente llamado Bixby, el cual ha sido el escenario de fondo de muchos comerciales de automóviles, películas y programas de televisión.

Sin embargo, tras el incendio forestal, las autoridades tuvieron que cerrar la carretera principal 1 y ante el suceso, en redes sociales lo nombraron "incendio Colorado", que se esparció rápidamente a causa de los fuertes vientos que soplan en la zona.

Una situación similar se dio el 30 de diciembre 2021, ya que los incendios forestales obligaron a evacuar dos ciudades en Colorado. Mientras que el 28 de diciembre, Chile alertó por 179 incendios forestales activos debido a la temporada de calor.

