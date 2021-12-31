VIDEO: Incendios forestales obligan a evacuar dos ciudades en Colorado

Autoridades de Colorado evacuaron a más de 30 mil personas en dos ciudades de Colorado debido a los incendios forestales registrados al este de las Montañas Rocosas cerca de Denver.

El sheriff del condado de Boulder compartió a través de Twitter que las chispas de las líneas eléctricas y transformadores que se derrumbaron por los fuertes vientos de los últimos dpias, provocaron múltiples incendios de pasto seco en el área de Front Range, en Colorado.

Las autoridades de Colorado emitieron la órden de evacuación primero para la ciudad de Superior para poner a salvo de los incendios forestales a sus 13 mil habitantes. Poco después tuvieron que sacar de sus hogares a los habitantes de Louisville, con más de 18 mil residentes.

Incendios forestales sorprenden a habitantes de Colorado

“Todo Superior bajo una orden de evacuación”, indicó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Boulder a través de su cuenta de Twitter, además, calificó los incendios forestales como “potencialmente mortales” en las áreas evacuadas.

Las autoridades de Colorado señalaron que los incendios forestales se multiplicaron debido a los vientos “históricos” de entre 123 y 160 kilómetros por hora, que también causaron cortes de energía a más de 12 mil usuarios en ambas ciudades.

Prayers for thousands of families evacuating from the fires in Superior and Boulder County. Fast winds are spreading flames quickly and all aircraft are grounded. — Jared Polis (@jaredpolis) December 30, 2021

El gobernador Jared Polis declaró el estado de emergencia que permite el uso de fondos para desastres para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia en el condado de Boulder y para permitir la movilización de la Guardia Nacional de Colorado y otros recursos estatales que sean necesarios.

Los daños causados por incendios forestales en Colorado

De acuerdo con medios locales, alrededor de 580 viviendas, un hotel y un centro comercial se quemaron por los incendios forestales en Colorado.

Por su parte, Joe Pelle, Jefe de policías del condado de Boulder, indicó que hasta el momento solo tienen el registro de una persona lesionada, pero no descartó que más adelante se sepa de más heridos.

🔥FIRE EVACUATIONS🔥



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6 — Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021

En video publicado en redes sociales, se aprecia el momento en el que los vientos azotaban los árboles en un estacionamiento y un supermercado, también se observa el humo de uno de los incendios forestales y cenizas.

