Chile alerta por 179 incendios forestales activos

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre 179 incendios forestales activos a lo largo de la zona sur de Chile, que arrasaron con 23 mil hectáreas; uno de los incendios más grandes registrados en la zona, debido a la temporada de calor en el país.

Las autoridades de Chile detallaron que las zonas más afectadas son El Almendro 2 en los Sauces, Angol, donde las llamás ya consumieron más de 12 mil hectáreas, por lo que desplegaron cuatro aviones y cinco helicópteros, además de decenas de efectivos de seguridad y bomberos.

Conaf también indicó que en la zona de Quillón, en Ñuble, los incendios forestales afectaron dos mil hectáreas de vegetación natural, donde también se desplegaron un puesto de mando, nueve técnicos, siete brigadas, dos camiones cisterna, un skidder y siete helicópteros para controlar el fuego.

En breve estaremos conversando en #viapublica en @24HorasTVN junto a @matiasdelrio sobre los #IncendiosForestales que lamentablemente afectan a varias regiones de nuestro país y que mantienen más de 170 focos activos. — M. Emilia Undurraga (@meryundurraga) December 28, 2021

"Todo lo que me queda es lo que estoy usando ahora", dijo Juan Estrada, residente de Quillón, quien perdió su casa en los incendios.

Por su parte, Cristián Matus, director de Conaf Ñuble informó que “tenemos un trabajo intenso de bomberos durante toda la jornada de anoche, donde se logró resguardar la totalidad de viviendas en puntos en donde llegamos a tener amenazados alrededor de 100 hogares”.

En la región de O’Higgins se registraron dos incendios forestales importantes que se están monitoreando desde el puesto de mando, el de Machalí y el de Requínoa, que ya afectaron cerca de mil 300 hectáreas en total.

El delegado presidencial de O’Higgins, Ricardo Guzmán, señaló que no existen riesgos para las familias de la región, sin embargo “naturalmente hay personas que se inquietan y quieren salir”, por ello la municipalidad de Machalí a puso a disposición un lugar de albergue para quienes resultaron afectados.

Agregó que “debemos recalcar que en la región tenemos 115 incendios forestales en la temporada por lo que estamos trabajando con mucha fuerza para combatirlos y para eso necesitamos el apoyo de la comunidad”.

Actualización #IFElRosario, #Quillón, #Ñuble

Activo con intensidad y propagación baja en el frente de avance, resto de sectores con focos discontinuos dentro del área quemada.



Superficie preliminar➡️2.100 ha. vegetación natural

🔴Alerta Roja pic.twitter.com/GDAh4kqiUW — incendiosforestales_CONAF (@incendios_CONAF) December 28, 2021

Autoridades de Chile trabajan para sofocar incendios forestales

Mientras tanto, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) del Ministerio del Interior de Chile indicó que 35 incendios forestales en todo el país ya fueron asfixiados gracias a la colaboración de los bomberos.

Finalmente, las autoridades de Chile aseguraron que seguirán trabajando arduamente con la CONAF para disponer de los recursos necesarios con el fin de combatir y llegar de forma oportuna a los incendios forestales.

