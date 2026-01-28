¡VIDEO impactante! Brutal incendio en hotel de lujo de los Alpes franceses: huéspedes huyen

Un incendio de grandes proporciones obligó a la evacuación de más de 90 personas en un exclusivo resort de esquí en los Alpes franceses , luego de que se desatara un fuego en el ático de un hotel de lujo, según confirmaron autoridades locales y bomberos.

Las imágenes muestran a bomberos luchando contra las llamas en el Hotel des Grandes Alpes , mientras columnas de humo se elevan desde la parte superior del edificio. El fuego comenzó alrededor de las 7 de la noche, hora local, en el ático del hotel de cinco estrellas, ubicado en una zona turística de montaña conocida por su flujo de visitantes durante la temporada de esquí.

¿Qué pasó en el Hotel des Grandes Alpes?

Los servicios de emergencia confirmaron que el incendio se originó en el ático del hotel, aunque aún se investiga la causa exacta del siniestro. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida, de acuerdo con los reportes oficiales proporcionados a la agencia Reuters.

Más de 90 personas que se encontraban en el hotel al momento del incendio fueron evacuadas de inmediato por el personal y los bomberos. La rápida reacción de los equipos de emergencia minimizó los riesgos para los huéspedes y el personal, quienes fueron enviados a zonas seguras fuera de las instalaciones afectadas por las llamas.

VIDEO: Incendio en hotel de esquí en Alpes franceses: bomberos luchan contra el fuego

Este siniestro ocurrió durante la pasada noche, y el video de la escena, captado por testigos, se viralizó en redes sociales, cuyas imágenes impactan por su intensidad, además del despliegue de los equipos de emergencia.

Aunque el foco principal fue el Hotel des Grandes Alpes, la situación llevó a que otro alojamiento cercano, ya que el Hotel Le Lana también fue evacuado durante la mañana de hoy miércoles 28 de enero de 2026, ya que el incendio aún no estaba totalmente controlado. Esto obligó a que tanto huéspedes como empleados buscaran refugio en otros alojamientos cercanos mientras continuaban las labores de contención.

Gran despliegue de bomberos por incendio en hotel de cinco estrellas en los Alpes franceses

Un total de 131 bomberos fueron desplegados para combatir el fuego, trabajando en condiciones desafiantes debido al frío y la estructura del hotel de lujo. El uso de escaleras, mangueras de alta presión y la coordinación con servicios locales permitieron avanzar en el control del fuego a lo largo de la noche y durante este mañana.

Este incendio demuestra la relevancia de los protocolos de evacuación y respuesta frente a emergencias en zonas turísticas de montaña, particularmente en estaciones de esquí, donde la actividad humana aumenta durante el invierno.

A pesar de la magnitud del siniestro y las condiciones climáticas adversas, las autoridades lograron evacuar a todos sin reportes de heridos, lo que señala una respuesta eficaz por parte de los equipos de emergencia. Mientras se investiga el origen del incendio, este suceso plantea una pregunta clave: ¿están los hoteles turísticos en zonas remotas adecuadamente preparados para enfrentar emergencias de gran escala?

