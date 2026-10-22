Desalojan asilo de mujeres: Incendio al interior de una casa en Magdalena Contreras deja vehículos afectados; afectaciones en CDMX | EN VIVO
La Ciudad de México comienza este jueves con el reporte de un incendio al interior de una casa en Magdalena Contreras; vecinos y asilo fueron desalojados.
Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 22 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este jueves
Desalojan asilo de adultas mayores por incendio en la Magdalena Contreras
Un incendio al interior de una casa de aproximadamente dos niveles, donde, de manera preliminar, se reportan cuatro vehículos afectados en calles de la Magdalena Contreras.
Los hechos ocurrieron las calles de Ferrocarril de Cuernavaca y Ocotepec.
Saldo blanco y evacuaciones preventivas por incendio de casa en Magdalena Contreras
Vecinos de la zona y residentes de una casa de cuidado para mujeres mayores fueron desalojados como medida preventiva debido al incendio.
A pesar de lo aparatoso del incidente, el incendio al interior de la casa en Magdalena Contreras no dejó personas lesionadas.
Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil y diversos servicios de emergencia para atender la situación y realizar las labores correspondientes.
La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el sitio.