Incendio en Nueva Delhi deja al menos 26 muertos y 12 heridos

La policía de Nueva Delhi informó que al menos 26 personas murieron y 12 más resultaron heridas en un incendio originado en una oficina en el área de Mundka

A través de su cuenta de Twitter, las autoridades indicaron que respondieron a una llamada de emergencia y los bomberos acudieron al lugar del incendio donde pudieron rescatar a más de 50 personas con vida, 12 heridos y 26 muertos.

Responding to a PCR Call about a fire incident in an office at Mundka area, local police rushed to the spot & joined hands with fire brigade personnel in rescue Ops; 12 injured are admitted in hospital.

Over 50 rescued while 26 dead bodies recovered so far.1/2 — Delhi Police (@DelhiPolice) May 13, 2022

“Respondiendo a una llamada de PCR sobre un incidente de incendio en un edificios de oficinas en el área de Mundka, la policía local corrió al lugar y se unió al personal de la brigada de bomberos en operaciones de rescate; 12 heridos están ingresados en el hospital. Más de 50 rescatados y 26 cadáveres recuperados hasta el momento”.

En el lugar del incendio trabajaron más de 30 bomberos y se instaló una ambulancia para brindar asistencia médica a las más de 50 personas rescatadas con vida y con lesiones leves.

Los bomberos de Nueva Delhi lucharon contra las llamas del edificio, mientras espesas humo se elevaban en el aire al interior del edificio que se incendió.

El subjefe de bomberos del Servicio de Bomberos de Nueva Delhi , Sunil Choudhary, dijo a los periodistas que se encontraban en el lugar que se había confirmado la muerte de 26 personas, pero que aún podría haber más dentro del edificio.

#𝙄𝙣𝙙𝙞𝙖 🇮🇳 | Al menos 27 personas murieron y más de 40 resultaron heridas, en un incendio masivo en un edificio de cuatro pisos localizado al oeste de la capital, Nueva Delhi el viernes. Autoridades investigan la causa. pic.twitter.com/sCvusCOVgo — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) May 13, 2022

Vicepresidente de India envía condolencias a víctimas de incendio

Venkaiah Naidu, vicepresidente de India, escribió un mensaje en sus redes sociales donde lamentó el incendio que dejó al menos 26 muertos en Nueva Delhi y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Dolido por la pérdida de vidas en un trágico incendio en Mundaka, Nueva Delhi. Mi Más sentido pésame a las familias en duelo y oraciones por la pronta recuperación de los heridos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por el momento se desconocen las causas del incendio.

