Desalojan a residentes de Nuevo México por el incendio Calf Canyon

A miles de residentes de una ciudad histórica del Viejo Oeste en Nuevo México se les dijo que se prepararan para una posible evacuación el domingo 1 de mayo, cuando los vientos feroces provocaron que el incendio Calf Canyon se extendiera por los bosques secos por la sequía. Calf Canyon es el mayor incendio forestal activo de Estados Unidos .

Las personas en el oeste de Las Vegas, Nuevo México, empacaron maletas y mantuvieron a sus familiares cerca después de que el incendio ardió a 8 kilómetros de sus hogares cerca de la carretera interestatal 25, según funcionarios locales y autoridades de bomberos.

Las cuadrillas demolieron cortafuegos al oeste y al norte de la ciudad de 14,000 habitantes para proteger ranchos, casas rurales y el United World College en el pueblo de Montezuma, dijo el oficial de bomberos Todd Abel en una sesión informativa.

William Sandoval, un residente de 40 años de Chacón, dijo que el humo del incendio envolvía rápidamente el área alrededor de su casa cuando las autoridades llamaron a su puerta y le dijeron que evacuara.

"Me levanté a las 6 de la mañana y, en ese momento, el humo todavía estaba a millas de distancia", dijo Sandoval, mientras cargaba a su perro Copper en un gimnasio de la escuela secundaria convertido en un centro de evacuación. "A las 9 en punto, 9:30, el humo en el valle era tan denso que necesitabas un cuchillo de mantequilla para cortarlo. Llegó muy rápido y, en ese momento, fue cuando la policía vino a decirnos salir."

Pretty much every holdout I met in Mora County is leaving their home, including Kristy Wolf who lives behind the Mora Inn off NM HWY 518. She sent this half an hour ago. Evacuation info here >> https://t.co/pqTr5XO4nq #CalfCanyonFire / #HermitsPeakFire pic.twitter.com/fv1Ael6HG8 — Shaun Griswold (@shaun505) May 2, 2022

El incendio Calf Canyon continúa ardiendo

El incendio Calf Canyon ha quemado hasta ahora 42,100 hectáreas, un área casi del tamaño de Albuquerque, y es el más grande de una docena de incendios del suroeste que, según los científicos, están más extendidos y llegaron a principios de este año debido al cambio climático.

A unaos 32 kilómetros al norte, los equipos lucharon para evitar que las llamas quemaran casas cerca del pueblo de Ledoux o avanzaran más al norte hacia el valle de Mora con otras comunidades que datan de la época colonial española, dijo Abel.

Barney Torres, de Cleveland, Nuevo México, dijo que lamentaba dejar atrás su rancho, pero que esperaba que los bomberos pudieran controlar el incendio en los próximos días.

"Se avecinan algunos vientos fuertes el miércoles (4 de mayo) por la noche, el jueves (5 de mayo), muy, muy fuertes. Entonces, si no los contienen para el miércoles, vamos a estar en serios problemas. Así que estamos rezando", dijo.

Ardiendo desde el 6 de abril a unos 48 kilómetros al este de Santa Fe, el incendio ha destruido más de 300 propiedades y forzado la evacuación de decenas de pueblos y asentamientos en las Montañas Sangre de Cristo.

Los incendios forestales en Estados Unidos han quemado más del doble de tierra este año que en el mismo período de 2021, y alrededor de 70 % más que el promedio de 10 años, según el Centro Nacional Interinstitucional de Bomberos.