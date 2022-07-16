Continúan incendios forestales y las intensas olas de calor en Europa

Durante este sábado, los incendios forestales arrasaron el suroeste de Francia y España, obligando a miles de personas a ser evacuadas de sus hogares, mientras las abrasadoras temperaturas del verano ponían en alerta a las autoridades de algunas zonas de Europa.

En Gironda, Francia, se evacuaron a más de 12 mil 200 personas, mientras que más de mil bomberos luchaban para controlar las llamas.

Este sábado los incendios forestales en Gironda, Francia arrasaban con casi 10 mil hectáreas.

🔥 #FeuxDeForets en #Gironde

Désormais plus de 1200 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour combattre les incendies de La Teste-de-Buch et de Landiras.

Ces 24 dernières heures le SDIS a dû faire face à 22 départs de feu de forêt sur le département de la #Gironde

⚠️ PRUDENCE pic.twitter.com/RhXMQ9pTPM — Préfète de Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) July 16, 2022

España en medio de incendios forestales y ola de calor

Por su parte, en España, los bomberos luchaban contra una serie de incendios forestales, mientras se registran temperaturas inusualmente altas que alcanzaron hasta los 45.7 grados centígrados.

Hasta el momento, más de 3 mil personas han sido evacuadas de sus hogares debido a un gran incendio forestal registrado cerca de Mijas, una localidad de la provincia de Málaga, España, la cual es muy popular entre turistas del norte de Europa.

En el resto de España, el fuego ardió en partes de la región de Extremadura, cerca de la frontera portuguesa, donde miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España fueron desplegados para ayudar a combatir las llamas, y en la región central de Castilla y León.

#ÚLTIMAHORA #IFMijas Se procede al desalojo preventivo de 41 viviendas de Pescadores, de la urbanización Altaverde, 15 viviendas de venta Los Condes, la zona del Chorro desde la A-404 dirección a #Mijas y la urbanización Alhaurín Golf en Alhaurín el Grande pic.twitter.com/FdEJBGi2Ce — Emergencias 112 (@E112Andalucia) July 16, 2022

Ola de calor en España ocasiona muertes

De acuerdo a estimaciones proporcionadas por el Ministerio de Sanidad de España, el número de muertos por las intensas olas de calor en curso en el país ha aumentado a 237 personas.

El número de personas que mueren por dolencias atribuibles a las altas temperaturas en la última semana podría aumentar aún más, ya que aún no se han publicado las cifras del viernes 15 de julio.

Por otro lado, el Instituto de Salud Carlos III registró que la ola de calor de casi una semana de duración ha causado 360 muertes.

Italia enfrenta extraordinaria ola de calor

En el caso de Italia se estima que las temperaturas para la siguiente semana podrían alcanzar hasta los 42 grados Celsius, su punto máximo.

A pesar de la extraordinaria ola de calor que enfrenta Italia, los turistas y amantes del arte, desafían a las altas temperaturas para poder disfrutar las famosas vistas de Venecia.

Acompañados de abanicos, sombrillas y botellas de agua, turistas esperaron su turno para poder visitar la basílica y la plaza de San Marcos, mientras que otros tomaban un paseo en góndola sobre los estrechos canales de la ciudad.

Sono in arrivo temperature molto alte sull'Italia 🔴🌡️ Nuova ondata di #caldo in arrivo.



🗞️ Ultime previsioni: https://t.co/CSJxBScp2K pic.twitter.com/bIxaO0eCLK — Meteored Italia (@meteoredit) July 16, 2022

Con información de Reuters.

