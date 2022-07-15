Nueva ola de calor en España deja 84 muertos en 3 días

En los primeros tres días de la nueva ola de calor que azota a España se reportaron 84 muertos, de acuerdo con datos del panel de monitoreo de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto Carlos III.

De acuerdo con MoMo, en junio, cuando llegó la primera ola de calor, se reportaron poco más de 700 muertes debido a las altas temperaturas registradas.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de España explicó que no todas las muertes están relacionadas con golpes de calor mortales, sino que la mayoría de los casos se trató de personas mayores con alguna enfermedad y que sufrieron descompensaciones o debilitación a causa del calor extremo.

Por lo que las autoridades de España recomendaron a la población rehidratarse constantemente y evitar estar en la calle en las horas de mayor calor. Así como evitar el exceso de actividad física a pleno sol en las horas centrales del día.

|Reuters

Indicaron que las recomendaciones van principalmente para adultos mayores y niños, que corren más riesgo de sufrir un golpe de calor.

Se esperan altas temperaturas en España por ola de calor

Algunas partes de España están en alerta roja por la ola de calor extremo, informó el servicio meteorológico AEMET, y agregó que las temperaturas podrían superar el récord anterior de 47 grados centígrados fijado en agosto de 2021.

En la ciudad sureña de Sevilla, un termómetro callejero había alcanzado los 45 grados Celsius. Los registros oficiales de AEMET mostraron 43,4C (110,12F) en la provincia de Sevilla al mediodía del miércoles.

Las regiones de Extremadura y Galicia también estaban en alerta roja por calor extremo, mientras que otras partes del país recibieron alertas amarillas y naranjas menos severas debido a que la ola de calor se prolongó por tres días.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió el pasado martes que la ola de calor se estaba extendiendo e intensificando en gran parte de Europa. La ola de calor actual podría durar hasta el lunes.

