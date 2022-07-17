Incendios afectan a Francia y España mientras ola de calor arrasa en Europa

Los incendios forestales que arrasaron el sábado 16 de julio el suroeste de Francia y España, obligaron a miles de personas a ser evacuadas de sus hogares, mientras las abrasadoras temperaturas del una ola de calor pusieron en alerta a las autoridades de algunas zonas de Europa.

Más de 12,200 personas habían sido evacuadas de la región francesa de Gironda hasta el sábado por la mañana, mientras más de 1,000 bomberos luchaban por controlar las llamas, dijeron las autoridades regionales en un comunicado.

"Tenemos un incendio que seguirá propagándose mientras no se estabilice", dijo en una conferencia de prensa Vincent Ferrier, subprefecto de Langon, en la Gironda.

Los incendios forestales han asolado Francia en las últimas semanas y solo el sábado ardían casi 10,000 hectáreas en la región de la Gironda, frente a las 7,300 del viernes.

Gironde, France. Water bombers scooping lake water to drop on the fire on the other side of the lake. 1700 hectares burnt or burning 🔥 Over 6000 people evacuated. pic.twitter.com/dpQcp6lxCr — GTBaker (@georgebaker011) July 14, 2022

Otros países europeos como Portugal y España enfrentan situaciones similares.

En la vecina España, los bomberos lucharon el sábado contra una serie de incendios tras días de temperaturas inusualmente altas que alcanzaron hasta 45,7°C.

La ola de calor de casi una semana de duración ha causado 360 muertes relacionadas solo en cinco días, según cifras del Instituto de Salud Carlos III. Tan solo 123 fallecieron en un día.

Más de 3,000 personas han sido evacuadas de sus casas debido a un gran incendio forestal cerca de Mijas, una localidad de la provincia de Málaga que es popular entre los turistas del norte de Europa, dijeron los servicios de emergencia de la región en un tuit a primera hora del sábado.

Muchas personas se refugiaron en un centro deportivo de la provincia.

"La policía subió y bajó por la carretera con las sirenas encendidas y se le dijo a todo el mundo que se fuera. Simplemente váyanse. Sin instrucciones de dónde ir", dijo el jubilado británico John Pretty, de 83 años.

"Es aterrador... porque no sabes lo que está pasando", dijo el residente belga Jean-Marie Vandelanotte, de 68 años.

En el resto de España, los incendios ardieron en partes de la región de Extremadura, cerca de la frontera portuguesa, donde miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España fueron desplegados para ayudar a combatir las llamas, y en la región central de Castilla y León.

🚨VIDEO: Fire in Mijas Spainpic.twitter.com/V9lRa0RoLX — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 15, 2022

Los bomberos tuvieron un respiro en Portugal, donde las temperaturas bajaron el sábado en la mayor parte del país después de haber alcanzado unos 40°C en los últimos días.

"Hemos tenido grandes incendios y no queremos que se reactiven de nuevo... Mantendremos una vigilancia extrema este fin de semana", declaró a la prensa el comandante de la Autoridad de Emergencia y Protección Civil, Andre Fernandes.

Un total de 39,550 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales desde principios de año hasta mediados de junio, más del triple de la superficie arrasada por los incendios en el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques.