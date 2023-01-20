Estas son las 4 alcaldías de CDMX con mayor incidencia delictiva

Durante la mañanera de AMLO se dieron a conocer las cifras de incidencia delictiva en la Ciudad de México (CDMX) en donde cuatro alcaldías sobresalen durante 2022.

Luis Cresencio Sandova, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indicó que de acuerdo con las cifras en estas cuatro alcaldías se concentran el 53% de los delitos.

Detalló que las alcaldías con mayor incidencia delictiva en homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo son:

*Iztapalapa

*Gustavo A. Madero

*Cuauhtémoc

*Venustiano Carranza

Explicó que en el caso de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, son dos de las alcaldías con mayor número de habitantes de la capital.

Delitos en CDMX van a la baja durante noviembre de 2022

El titular de la Sedena dio a conocer que hay 10 delitos que presentan una tendencia a la baja, pero los que más destacan son:

*Trata de personas

*Robo de transporte

*Secuestro

*Robo de vehículos

*Extorsión

*Robo a casa habitación

*Homicidios dolosos, ocupando el lugar 22 a nivel nacional.

Al respecto, Claudia Sheinbaum destacó que el delito de homicidio se mantiene en 2.3 promedio diario.

Incluso dijo que la CDMX, comparada con ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago o Filadelfia, presenta cifras inferiores sobre incidencia delictiva.

Nuestra Ciudad es más segura que Los Ángeles, Chicago, Filadelfia e incluso las ciudades más importantes de nuestro país. Así lo expuse en la conferencia “Mañanera” de este viernes con el presidente @lopezobrador_#CiudadSegura pic.twitter.com/MoidcuPzn2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 20, 2023

Sobre la percepción de seguridad, Sheinbaum aseguró que existe una tendencia a la alza pues cifras del INEGI indican que aumentó de 7.7% a 40.5% de 2018 a 2022.

Sheinbaum destacó la estrategia que se está aplicando en la CDMX para reducir la incidencia delictiva no solo en dichas alcaldías, sino en toda la capital.

Indicó que la estrategia se basa cuatro pilares:

*Combatir las causas de la inseguridad.

*Capacitación de la Policía.

*Inteligencia e investigación.

*Coordinación.