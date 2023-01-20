¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 20 de enero

Este 20 de enero, la mañanera de AMLO se realizó en la sede del gobierno capitalino para dar a conocer el informe de seguridad; este es el resumen de lo que dijo el Presidente.

Avance de seguridad en la CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, dio a conocer en la mañanera de AMLO que la incidencia delictiva en la capital va a la baja, ya que se de diciembre de 2019 a 2022 se reportó una reducción de 46.5%.

A nivel nacional, la CDMX ocupa el décimo lugar a nivel nacional en homicidios con un promedio de 4 mil 235.

Aseguró que la estrategia de estos resultados se basan en una estrategia de cuatro ejes: la atención a las causas, preparación de la policía; inteligencia e investigación y coordinación.

Aseguró que de acuerdo con información del INEGI, el porcentaje de la población que se dice segura aumentó a 40.5%.

Reporte de Cero Impunidad

El nuevo subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, reportó en la mañanera de AMLO que del 22 de diciembre al 18 de enero se registraron 32 mil 225 detenidos, de los cuales 31 mil 816 se presentaron ante el Ministerio Público.

Destacó la aprehensión de 20 personas durante el operativo en el que se logró la detención de Ovidio Guzmán en Sinaloa.

También destacó la vinculación de proceso de un hombre acusado de atropellar y matar a un vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el pasado 24 de diciembre.

Sheinbaum confía en marchas pacíficas en Metro CDMX

La mandataria local confía en que las movilizaciones programadas para este viernes por la presencia de la Guardia Nacional en el Metro CDMX se realicen de manera pacífica y aseguró que está garantizado su derecho a la libre expresión.

#EnLaMañanera | La jefa de gobierno de Ciudad de México, @Claudiashein confió en que movilizaciones de este viernes sean pacíficas pic.twitter.com/OpbtN6rjzT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

En tanto, el Presidente cuestionó a quienes se manifiestan encapuchados, pues dijo que no existe necesidad de eso y se necesita "dar la cara".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ cuestionó que algunos colectivos de encapuchados se sumen a marcha contra el servicio del Metro agendada para las 4:00 PM pic.twitter.com/cyx0LtjaN1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

AMLO busca reducir penas a quienes cooperen con información

El Presidente dijo que propondrá algunas reformas para que quien coopere con información en casos de interés público se le reduzca su pena.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia proponer ajustes a las leyes para reducir penas de presos que aporten información sobre organización de hechos delictivos importantes pic.twitter.com/0msbra3b4F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

AMLO critica resolución de la Corte sobre reforma en Tabasco

El presidente López Obrador de nuevo criticó al Poder Judicial, luego de que la Corte declaró inconstitucional la reforma electoral de Tabasco que reducía los plurinominales en el congreso local.

"Consideramos de que se trata de un poder judicial del antigo régimen con muchos vicios", expresó.

#EnLaMañanera | En el día después de que la Corte declaró inconstitucional la reforma electoral de Tabasco que reducía de 14 a 8 el número de diputados de representación proporcional-plurinominales llegó la crítica del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/F4BD5Dg0ld — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

AMLO pide a UNAM dejar la politiquería

El mandatario celebró que el rector de la casa de estudios, Enrique Graue, se pronunce sobre el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

#EnLaMañanera | Después de que la #UNAM concluyó que Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura en Derecho en 1987 el presidente @lopezobrador_ pidió a esa universidad tomar decisiones concretas pic.twitter.com/RZez4fJBeA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

AMLO rechaza rumores de salud de fiscal Gertz Manero

El presidente López Obrador informó que el fiscal Alejandro Gertz Manero se encuentra bien y rechazó que tuviera problemas de salud.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó los rumores sobre el mal estado de salud del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero pic.twitter.com/BHhoz8oS4L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?



El caso de la ministra Yasmín Esquivel en la UNAM y la presencia de la Guardia Nacional en la UNAM fueron algunos de los temas abordados en la conferencia; estas son las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy.