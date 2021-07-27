Familia de India asesina a adolescente por usar jeans

El caso de una adolescente de 17 años asesinada por su familia paterna en India causó indignación en redes sociales, ya que presuntamente, el motivo del feminicidio fue porque la joven decidió usar jeans, en lugar de la vestimenta tradicional de aquel país.

Shakuntala Devi Paswan, mamá de la adolescente, identificada como Neha Paswan, narró a medios internacionales que la familia paterna se oponía a que usara jeans, en lugar de un sari, pantalones anchos o un traje típico de India.

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Contó que la discusión inició cuando la adolescente se puso unos jeans para realizar un ritual religioso en su casa, que se ubica en la aldea de Savreji Kharg, en el Distrito de Deoria.

Ella había mantenido un ayuno religioso todo el día. Por la noche, se puso un par de jeans y una blusa y realizó su ritual. Cuando sus abuelos se opusieron a su atuendo, Neha respondió que los jeans estaban hechos para usarse y que ella los usaría.

La madre relató que tíos y el abuelo paterno golpearon con palos hasta matar a su hija; sin embargo, prometieron llevarla al hospital, lo cual no sucedió, por lo que acudió a las autoridades de India

Hallan a adolescente colgada de puente en India

La mamá de la adolescente contó a la policía de la aldea de India que otra familia llamó a un rickshaw, un vehículo popular en ese país, para que llevara a la joven a un hospital; no obstante, el conductor intentó deshacerse del cuerpo de la joven.

Agregó que no la dejaron acompañarla al hospital y un día después se encontró el cuerpo de su hija colgando de un puente sobre el río Gandak.

Last week, 17-year-old Neha Paswan was allegedly beaten to death by members of her extended family in the northern state of Uttar Pradesh because they didn't like her wearing jeans.🥺"Awful" pic.twitter.com/50bu1x1FL1 — Sumner (@diamondlass99) July 27, 2021

La policía de India detuvo a 10 miembros de la familia de la joven, incluidos sus abuelos, tíos, primos y el conductor del rickshaw, acusados por los delitos de asesinato y destrucción de pruebas.

La autopsia reveló que la adolescente tenía roto el cráneo a causa de la paliza que le dio la familia paterna.

Medios internacionales relataron que este no es el único caso de violencia contra una adolescente por su vestimenta, ya que las niñas y jóvenes de regiones rurales de India sufren el maltrato y la violencia de sus familias cuando no acatan los códigos de vestimenta.

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