Mueren más de 60 personas por la caída de rayos en India

Más de 60 personas murieron el domingo en India debido al impacto de varios rayos provocados por las tormentas eléctricas que azotaron los estados de Uttar Pradesh y Rajashtán, situados en el norte del país.

Al menos 11 de los muertos se encontraban en el fuerte de Amber en el estado de Rajastán y la tragedia se debió a las tormentas eléctricas provocadas por la llegada de la precipitación.

De estas últimas muertes, se había informado que las personas estaban tomándose selfies en una de las torres de vigilancias del palacio cuando cayó una fuerte lluvia en la capital de Rajasthan que trajó consigo una tormenta eléctrica y que uno de los rayos impactó contra el grupo de personas causando las muertes fulminantes y varios heridos.

Según los informes de las autoridades, unos 30 visitantes estaban en la torre cuando cayó el rayo y varios de ellos resultaron heridos pues en medio del pánico buscaron escapar saltando de la torre de vigilancia.

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Life just goes out of our hands within a nano second.

A very shocking news from Jaipur. It had been raining heavily today. The lightening at some tourist places left people dead. These visuals nd images pic.twitter.com/zqb8qbHvYt — Mr.India 🎭🕶️ (@MehraanHaider) July 11, 2021

Sin embargo, Anand Srivastava, comisario de Policía de la ciudad de Jaipur, donde tuvo lugar el suceso dijo que el impacto de un rayo en una torre del turístico fuerte medieval, dejó a 29 heridos y desmintió que los fallecidos hubieran sido alcanzados por un rayo mientras tomaban fotos en plena tormenta.

Srivastava informó que 18 personas habían muerto en incidentes separados en el estado de Rajastán.

De acuerdo con información difundida por la cadena de televisión india NDTV, la mayoría de las muertes fueron registradas en zonas rurales de Uttar Pradesh, un total de 39, mientras que 14 muertes ocurrieron en distrito de Prayag Raj, cinco en Kanpur y cinco más en Fatehpur, respectivamente.

El primer ministro, Narendra Modi, informó que las autoridades pagarán compensaciones a las familias de las víctimas a través de un fondo de su oficina destinado a este tipo de sucesos, según notificó a través de su cuenta en la red social Twitter.

The situation in Himachal Pradesh due to heavy rains is being closely monitored. Authorities are working with the State Government. All possible support is being extended. I pray for the safety of those in affected areas. — Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2021

Tormentas eléctricas dejan decenas de muertos cada año en India

De acuerdo con un informe anual publicado en enero pasado por el Departamento de Meteorología de India (IMD), por lo menos 600 personas murieron en 2020 en todo el país a causa de las fuertes lluvias e inundaciones.

Sin embargo, el mismo reporte indica que las tormentas eléctricas causaron 815 muertes ese mismo año, en los estados norteños de Bihar y Uttar Pradesh que fueron los más afectados.

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