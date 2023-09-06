¿Por qué India podría cambiar su nombre y cómo se llamará?

India podría cambiar su nombre en los próximos días, esta versión comenzó a circular tras darse a conocer las invitaciones para el G20, en las que el país ya no se presenta como India sino con otro nombre.

"INDIA" son las siglas de "Indian National Developmental Inclusive Alliance" (Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India).

¿Cuál será el nuevo nombre de India?

En la invitación enviada a líderes mundiales mencionó a Droupadi Murmu como “presidente de Bharat” y no como el de India, cabe destacar que ambos nombres son utilizados en ese país, aunque a nivel mundial es reconocido como India.

Los altos cargos del país suelen utilizar títulos como presidente, primer ministro y presidente del Tribunal Supremo de la India cuando se comunican en inglés.

Desde hace años, el congreso de India había mostrado su intención de cambiar el nombre bajo el argumento de que ese había sido impuesto por los coloniales británicos, lo que para ellos representaba “un símbolo de esclavitud”.

Cabe recordar que la India fue esclavizada por los británicos durante 200 años, hasta que en 1947 el país obtuvo su independencia.

Pushkar Singh Dhami, líder del partido gobernante de Modi, celebró en sus redes sociales el que en la invitación del G20 apareciera el nuevo nombre de India.

गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट..



G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर "The President of Bharat" लिखा जाना प्रत्येक देशवासी के लिए गौरव का क्षण है।



भारत माता की जय ! pic.twitter.com/IdAgHGRt36 — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 5, 2023

“Otro golpe a la mentalidad esclavista. Es un momento de orgullo para todos los compatriotas tener escrito "El Presidente de la India" en la tarjeta de invitación a la cena que se celebrará en Rashtrapati Bhavan durante la Cumbre del G20. ¡Viva la Madre India!”

"El nombre de nuestro país es Bharat y no debe haber ninguna duda al respecto", dijo Rajeev Chandrasekhar, viceministro federal.

No obstante no todos en India están de acuerdo con el cambio, pues los líderes de la oposición, afirmaron que pretendía eclipsar su alianza política que también se llama "INDIA".

¿Qué significa Bharat, el nuevo nombre de India?

Bharat es una palabra que se remonta a los antiguos textos hindúes escritos en sánscrito y significa India; cabe resaltar que este nombre también es oficial en el país, por lo que no habría ningún problema en que de ahora en adelante sea llamado así.