Caen 61 mil rayos por tormenta eléctrica en la India; reportan 12 muertos

¡Impresionante! La caída de más de 61 mil rayos durante una tormenta que se prolongó por tres horas dejó como saldo 12 muertos y 14 heridos en el estado de Odisha, al este de la India, confirmó la Autoridad de Gestión de Desastres.

El mayor número de muertes, según el reporte de la Organización de Ayuda Especial de Odisha, se registraron en el distrito de Khordha, con cuatro, dos en Balangir y una más en las regiones de Angul, Boudh, Dhenkanal, Gajapati, Jagatsinghpur y Puri, respectivamente.

La intensa tormenta que estuvo acompañada de 61 mil rayos también cobró la vida de ocho cabezas de ganado en las regiones de Gajapati y Kandhamal. Medios locales indicaron que el gobierno de Odisha prevé indemnizar con 400 mil rupias a los familiares de los fallecidos.

Extreme thunderstorm/ #LIGHTNING activities accross Odisha on 2nd September.



12 persons died.

14 persons injured.

08 cattle casualties.



Ex-gratia of ₹4.00 lakhs will be paid to each of the bereaved families. In case of cattle death, assistance would be extended as admissible. pic.twitter.com/KAMoTTThFP — SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) September 3, 2023

India prevé semana de tormentas

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) informó que, para esta semana, prevé que algunas regiones del país registren tormentas prolongadas, las cuales podrían generar inundaciones, por lo que pidió extremar precauciones y resguardarse para evitar que los rayos alcancen a los ciudadanos.

Esta condición, según el Departamento, podría extenderse hasta el 7 de septiembre, fecha en que las precipitaciones podrían descender por unos días.

“Los rayos se han convertido en algo común debido al intenso calor y al alto contenido de humedad en el aire, causados ​​por el avance del aire desde la Bahía de Bengala. Las intensas olas de calor junto con otros cambios climáticos han intensificado los rayos…. Un flujo repentino de humedad desde Bengala ha provocado el (reciente) aumento de los rayos en Odisha”, explicó el Departamento Meteorológico de la India.

⚠️Attention all fishermen! ⚠️

Brace yourselves for the next five days as squally winds of 45-55 kmph gusting to 65 kmph and rough seas are expected. Stay safe and stay ashore! pic.twitter.com/AAuSKtZBeG — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 4, 2023

Rayos, fenómeno común en la India

En la India, los rayos son considerados como un fenómeno común que, al año, dejan más de 2 mil 500 personas muertas, según un informe de Lightning Resilient India Campaign, una organización que trabaja para el gobierno de ese país realizando campañas para prevenir y concientizar sobre los riesgos de estos eventos.

En los últimos años, esta organización también ha constatado que en la región es cada vez más frecuente que se registren condiciones climáticas extremas que van desde inundaciones, temporadas de calor extremo y hasta frío intenso.