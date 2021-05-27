Detectan primer caso de hongo negro en Uruguay
El primer caso de hongo negro en Uruguay fue confirmado tras una prueba; en India van cerca de 900 casos de hongo negro.
En Uruguay fue detectado el primer caso de mucormicosis, enfermedad mejor conocida como “hongo negro”, del cual, un estado del norte de India realizó una declaratoria de epidemia.
El primer caso del hongo negro fue reportado en Uruguay durante una asamblea académica de medicina en Montevideo.
En la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, en Uruguay, el infectólogo Henry Albornoz indicó que estaba atendiendo a un hombre menor de 50 años que padecía diabetes y que 10 días después de contagiarse de Covid-19 comenzó a presentar necrosis (muerte del tejido) en la zona de las mucosas.
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Debido a los síntomas que presentaba, los médicos le realizaron una prueba de laboratorio, con la que confirmaron que había sido infectado con el hongo negro.
Hasta la fecha, no se sabe con certeza si este caso es el primero en Uruguay porque la mucormicosis no se informa como un hecho exclusivo.
El infectólogo Albornoz destacó que lo importante no es identificar un caso, sino advertir que el desgaste inmunitario que causa el Covid-19 puede abrir el paso a otras infecciones.
India declara epidemia de hongo negro
El gobierno del estado de Jammu y Cachemira, un estado ubicado en el norte de India, realizó la declaratoria de epidemia por hongo negro, luego de que el pasado viernes se reportó la primera muerte por esta enfermedad de una persona que se había recuperado de Covid-19.
El gobierno de India ha solicitado a 29 estados que declaren al hongo negro como epidemia porque, en al menos cinco, se han registrado entre 800 y 900 casos.
¿Cuáles son los síntomas del hongo negro?
La mucormicosis u hongo negro fue relacionado en India como una secuela de pacientes que han padecido Covid-19, la cual podría provocar la amputación de algún miembro o ceguera en quien padeció el virus.
Médicos de India explicaron que algunos de los síntomas que experimentan los pacientes que padecieron Covid-19 y sufren de hongo negro son:
Dolor de cabeza, manchas negras en boca o puente nasal, erupciones en la piel o tono negruzco de la misma, hinchazón en mejillas, entre otros; pues pueden variar dependiendo de cada paciente.
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