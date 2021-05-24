India declara nueva epidemia por hongo negro

El gobierno del estado de Jammu y Cachemira, ubicado en el norte de India, realizó la declaratoria de epidemia por hongo negro, conocido científicamente como mucormicosis, de acuerdo con medios locales.

La declaratoria en la India por el hongo negro se dio luego de que el pasado viernes se reportó la primera muerte por esta enfermedad, de persona que se había recuperado de Covid-19.

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Ahora, el gobierno ha solicitado a 29 estados que declaren al hongo negro como epidemia, ya que en al menos cinco se registran entre 800 y 900 casos de hongo negro.

Con la declaratoria de epidemia, los centros de salud públicos y privados de todos los estados deberán informar los casos sospechosos y confirmados de hongo negro al Ministerio de Salud de India.

Con esto, India no sólo enfrenta una ola de Covid-19, sino que se suma la epidemia por mucormicosis, que de acuerdo con las últimas cifras, hay al menos ocho mil 800 casos de hongo negro.

Asimismo, la tasa de mortalidad por el hongo negro, alcanza hasta ahora el 50%, además, algunos pacientes tuvieron que se amputados de miembros como los ojos para salvar su vida.

Desde principios de mes, autoridades sanitarias de la India indicaron que en el Hospital Sir Ganga Ram detectó a seis pacientes que padecían hongo negro que es provocado por la enfermedad de Covid-19.

Causas del hongo negro en India

Médicos de India señalaron que había indicios de que el tratamiento para combatir la enfermedad de Covid-19, basado en esteroides, y una diabetes mal controlada, eran algunas de las causas del hongo negro, ya que dichos medicamentos elevaban niveles de glucosa.

Desde 2020 se habían detectado 15 casos de hongo negro u mucormicosis, los cuales llegaron a la amputación de mandíbula, nariz u ojos, e incluso la muerte.

Síntomas del hongo negro reportados en India

Especialistas de India indicaron que los síntomas que presentan los pacientes que padecen hongo negro son: dolor de cabeza, hinchazón en mejillas, manchas negras en la boca o el puente nasal, tono negruzco o erupciones en la piel, entre otros.

El hongo negro también provoca en los pacientes una visión borrosa o doble, dolores en pecho y dificultades para respirar.

Escasea medicamento para combatir hongo negro en India

El viernes pasado, India anunció que ya trabajaba para atender la escasez de una medicina usada para tratar la mucormicosis, una enfermedad que ya va en aumento.

"En esta batalla nuestra, también ha surgido en estos días el nuevo desafío del hongo negro", tuiteó el viernes el primer ministro en India, Narendra Modi.

हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है।



‘जहां बीमार वहीं उपचार’, इस सिद्धांत पर माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह शहर एवं गांवों में घर-घर दवाएं बांटी जा रही हैं, यह बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को और व्यापक करना है। pic.twitter.com/SFkZyAyRGG — Narendra Modi (@narendramodi) May 21, 2021

Con el aumento de casos de hongo negro, el Ministerio de Salud de India busca atraer a más empresas para producir el medicamento antimicótico anfotericina B, que se usa para tratar la infección por hongo negro, y también aumentar sus importaciones.

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