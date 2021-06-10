India rompe récord de muertes por Covid-19 con 6 mil 148 víctimas

India registró un récord de muertes por Covid-19 con seis mil 148 víctimas en 24 horas, mientras los contagios experimentaron un ligero repunte, pero sin rebasar los 100 mil casos por tercer día consecutivo.

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El Ministerio de Salud reportó en su último informe que el número total de muertes por Covid-19 desde que inició la pandemia asciende a 359 mil 676, lo que coloca a India en el tercer lugar a escala mundial en el número de víctimas mortales, por detrás de Estados Unidos y Brasil.

India no ha reportado la realidad en número de muertos: expertos

El 64 por ciento de las muertes notificadas en India se localizan en el estado de Bihar, que el miércoles reveló los resultados de su revisión de los datos del Covid-19 por orden del Tribunal Superior de Patna, la capital regional.

El secretario adjunto de Salud del estado, Pratyaya Amrit, afirmó que estas muertes proceden sobre todo de hospitales privados o personas en aislamiento en sus propias casas y "no habían sido contadas hasta ahora", en declaraciones recogidas por el periódico local Hindustan Times.

Expertos en salud alertaron en los últimos días que el número de muertes reportadas por las autoridades no se corresponde con la realidad, y que los datos reales podrían ser varias veces superiores a los oficiales, una situación puesta de manifiesto durante el pico de la virulenta segunda ola cuando los crematorios se vieron saturados.

En el día en que se registró el récord de muertes por Covid-19, India también reportó 94 mil 52 contagios, elevando el total desde el inicio de la pandemia a 29.1 millones.

La cifra supone un ligero aumento de unos 2 mil casos respecto al día anterior, aunque queda lejos del pico de más de 400 mil casos en mayo, en el contexto de la segunda ola de Covid-19 en India que causó un colapso sanitario.

Brasil, ocupa segundo lugar en muertes por Covid-19

El miércoles, Brasil registró 2 mil 723 nuevas muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de víctimas fatales de la enfermedad en el país a 479 mil 515.

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El Ministerio de Salud indicó que se contabilizaron 85 mil 748 nuevos casos de coronavirus, por lo que el número total de infecciones en el país avanzó a 17 millones 122 mil 877.

