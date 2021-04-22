India rompe récord de contagios de Covid-19 con 314 mil 835

India rompió el récord de contagios de covid-19 registrados en un solo día al reportar este jueves 314 mil 835 nuevas infecciones, superando el pico de 314 mil 312 nuevos casos registrado en Estados Unidos el pasado 21 de diciembre.

El Ministerio de Salud indicó que en un solo día se reportaron 2 mil 104 muertos por Covid-19, con lo que se eleva la cifra a 184 mil 657 víctimas mortales desde que inició la pandemia. Además hay un total de 2.3 millones de casos activos.

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Desde hace una semana, India ha reportado más de 200 mil contagios diarios de Covid-19 y ya suma un total de 15.9 millones de casos confirmados, lo que la convierte en el segundo país más afectado en términos absolutos por detrás de Estados Unidos, con 31.8 millones.

Hospitales desbordados y no hay oxígeno para enfermos

Funcionarios de salud del norte y el oeste de India, incluida la capital, Nueva Delhi, advirtieron que están en crisis, y que la mayoría de los hospitales están completos y quedándose sin oxígeno.

Algunos doctores están aconsejando a los pacientes que se queden en casa, mientras un crematorio en la ciudad oriental de Muzaffarpur afirmó que se está viendo desbordado por la cantidad de cadáveres que llegan, mientras las familias de los fallecidos deben esperar su turno. Un crematorio al este de Delhi instaló piras funerarias en su estacionamiento.

"Ahora mismo no hay camas ni oxígeno. Todo lo demás es secundario", dijo Shahid Jameel, virólogo y director de la Escuela de Biociencias Trivedi de la Universidad Ashoka, a Reuters. "La infraestructura se está desmoronando".

Algunos hospitales en Nueva Delhi se habían quedado sin oxígeno y las autoridades de estados vecinos estaban frenando el envío de suministros a la capital para dedicarlos a sus propias necesidades, dijo el viceministro jefe de la ciudad, Manish Sisodia.