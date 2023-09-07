¡Sonrían! Sonda espacial de la India toma “selfie” y una foto de la Tierra y la Luna

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) compartió imágenes de la Tierra y la Luna que tomó gracias a la sonda espacial que envió en órbita hace unas semanas.

La nave Aditya-L1, lanzada apenas el 2 de septiembre de 2023 desde la isla de Sriharikota, logró captar una imagen de nuestro planeta y de su único satélite natural. La organización de la India compartió las imágenes tomadas el 4 de septiembre pasado, donde se ve la Tierra en primer plano y al fondo un punto luminoso, el cual es la Luna.

La cámara de la sonda también captó los instrumentos de la nave, en lo que la agencia espacial india calificó como una "selfie".

“Aditya-L1, destinada para el punto L1 entre el Sol y la Tierra. Toma una selfie e imágenes de la Tierra y de la Luna”, compartió la agencia ISRO en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

Aditya-L1 Mission:

👀Onlooker!



Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy — ISRO (@isro) September 7, 2023

¿Qué es la Aditya-L1?

La sonda Aditya-L1, cuyo nombre significa Sol en lengua hindi, es un cohete diseñado para estudiar la estrella más grande del Sistema Solar. La misión deberá recorrer 1.5 millones de kilómetros en cuatro meses.

Antes de llegar al Sol, la sonda se detendrá en un área conocida como “punto de Lagrange”, donde los objetos suelen quedarse estáticos debido al equilibrio de las fuerzas de gravedad, lo que reduce el consumo de combustible.

La nave llegará a este punto en alrededor de 127 días, aseguró el Departamento del Espacio del Gobierno de la India en un comunicado.

El objetivo de esta misión es la de estudiar los vientos solares, los cuales son flujos de partículas con cargas eléctricas positivas y negativas, expulsadas de la corona solar, la capa más externa del Sol, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cabe recordar que dicho país envió la sonda Chandrayaan-3 a la Luna, la cual llegó al polo sur de dicho satélite el 23 de agosto de 2023, con un módulo autónomo, uno de propulsión y un vehículo de 26 kilogramos. Esta misión buscará reservas de hielo en la región.