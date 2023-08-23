¡Impresionantes imágenes! Nave espacial de la India capta fotos de la Luna casi desde su superficie

Fotos de la Luna fueron captadas por la nave espacial de la India, Chandrayaan-3, que se encuentra muy cerca de la superficie del satélite natural de la Tierra.

Previo a su histórico intento de “alunizaje”, la nave espacial india Chandrayaan-3, ha captado impresionantes fotos del satélite mientras esta se dirige hacia su superficie.

Chandrayaan-3 Mission:



🌖 as captured by the

Lander Position Detection Camera (LPDC)

on August 15, 2023#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/nGgayU1QUS — ISRO (@isro) August 18, 2023

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO por sus siglas en inglés) confirmó este martes 22 de agosrto que la nave espacial india, Chandrayaan-3, ha estado operando conforme a lo programado y que "continúa una navegación tranquila".

En las fotos de la Luna que la Chandrayaan-3 captó del satélite natural de la Tierra, se destaca una en la que se observa una vista aérea de la Luna a 70 kilómetros sobre la superficie.

Chandrayaan-3 Mission:



Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).



This camera that assists in locating a safe landing area -- without boulders or deep trenches -- during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB — ISRO (@isro) August 21, 2023

En otra se las fotos de la Luna se puede observar características como el Mare Marginis, una gran mancha negra formada por antiguos golpes de asteroides en el borde extremo del lado cercano de la Luna.

En otra de las imágenes captada por la nave espacial de la India, que fue tomada el 20 de agosto de este 2023, se puede apreciar que fue captada desde un punto mucho más cercano a la Luna y mientras la Chandrayaan-3 pasaba rápidamente, aquí se destaca un primer plano del polvoriento terreno gris de la Luna.

Esta nave espacial de la India se encuentra lista para comenzar con su descenso hacia la superficie de la Luna en un hecho que se tiene programado para el día de mañana miércoles 23 de agosto de 2023 en punto de las 6:15 a.m. hora del Centro de México.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.



The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!



The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY — ISRO (@isro) August 22, 2023

En caso de ser exitosa, la misión marcará el primer “alunizaje” suave en la superficie del satélite natural que efectúa una nave espacial de la India, esto convertirá a la nación asiática en el cuarto en lograr tal hazaña.

Hasta ahora, Estados Unidos, China y Ex-Unión Soviética son los únicos países que han logrado “alunizajes” controlados de sus propias naves espaciales.