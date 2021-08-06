Indigente pasa 3 años en el psiquiátrico tras confundirlo con criminal

Un indigente estuvo cerca de tres años internado en un hospital psiquiátrico porque un grupo de policías lo confundió con un criminal al momento de su detención en Hawái, Estados Unidos, reportaron medios de comunicación locales.

El indigente fue identificado como Joshua Spriestersbach y fue arrestado por los policías en 2017 mientras descansaba en la vía pública. Sin embargo, las autoridades no le especificaron el motivo de su detención.

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Una vez que el indigente estaba en la cárcel se percató del error de los policías porque lo habían confundido con un criminal relacionado con drogas. Joshua negó en repetidas ocasiones ser el delincuente, por lo que las autoridades optaron por trasladarlo a un psiquiátrico por “trastorno de identidad”.

El indigente fue detenido luego de que se quedó dormido en la acera tras esperar comida en un refugio en Honolulu, Hawái, en un día caluroso. Cuando un policía se acercó a despertarlo creyó que estaba siendo detenido por la prohibición de la ciudad de sentarse o acostarse en las banquetas.

Sin embargo, el indigente no se dio cuenta que el oficial lo confundió con Thomas Castleberry, un hombre que tenía una orden de arresto por violar la libertad condicional en un caso de drogas en 2006, pero el verdadero criminal había estado en una prisión de Alaska desde 2016, según un documento judicial.

|Crédito: Hawaii Innocence Project

Indigente recibió ayuda en el psiquiátrico

El indigente, de 50 años de edad, recibió ayuda en el hospital psiquiátrico en el que fue internado luego de dos años hasta que intervino un médico, por lo que hicieron algunas búsquedas en Google y llamadas telefónicas para verificar que el verdadero criminal estaba en otra isla cuando el indigente fue arrestado, agregaron medios de comunicación.

El psiquiatra que intervino en el caso pidió a un detective que fuera al hospital, quien verificó huellas dactilares y fotografías para determinar que se había arrestado al hombre equivocado, dos años y ocho meses después.

Sin embargo, el caso causó indignación cuando se reveló que el indigente fue liberado solo con unos centavos en el bolsillo, por lo que diversas instituciones buscan que reciba una compensación económica y una disculpa pública por parte de la policía de Hawái.

Creyeron que nadie se preocuparía por Spriestersbach; por el indigente que se quedó dormido esperando comida, destacaron los abogados defensores del caso.

Finalmente, la defensa del indigente consiguió abrir el caso nuevamente ante la Corte, ya que el sujeto fue liberado bajo discreción en enero de 2020.