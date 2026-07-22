Las fuertes lluvias en la CDMX provocaron un verdadero caos en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En imágenes y videos recogidos por reporteros de Azteca Noticias, se puede observar que las inundaciones provocaron retrasos e impidieron el paso de miles de automóviles, mientras que las personas tuvieron que caminar y algunas otras no tuvieron otra opción que atravesar el agua.

Indios Verdes es considerado uno de los paraderos más importantes de la zona metropolitana, pues conecta a varios municipios del Estado de México con la zona norte de la capital del país.

Todos los días miles de personas llegan a Indios Verdes por la gran cantidad de transportes que hacen base como Metro, Metrobús, Mexibús, Cablebús, camiones, combis.