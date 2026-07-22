Saúl Díaz / Luis Gamboa | Inundación en Indios Verdes por fuertes lluvias en CDMX

Saúl Díaz / Luis Gamboa | Inundación en Indios Verdes por fuertes lluvias en CDMX

Saúl Díaz / Luis Gamboa | Inundación en Indios Verdes por fuertes lluvias en CDMX

Saúl Díaz / Luis Gamboa | Inundación en Indios Verdes por fuertes lluvias en CDMX

Saúl Díaz / Luis Gamboa | Inundación en Indios Verdes por fuertes lluvias en CDMX

Las fuertes lluvias en la CDMX provocaron un verdadero caos en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En imágenes y videos recogidos por reporteros de Azteca Noticias, se puede observar que las inundaciones provocaron retrasos e impidieron el paso de miles de automóviles, mientras que las personas tuvieron que caminar y algunas otras no tuvieron otra opción que atravesar el agua.

⚠️⛈️ Tremenda tromba inunda el paradero de #IndiosVerdes con niveles de agua cercanos al metro de altura



La intensa precipitación registrada en @TuAlcaldiaGAM dejó a decenas de usuarios atrapados en la inundación, obligándolos a caminar entre aguas negras para salir de la zona.… pic.twitter.com/7BmVMTOeYl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Indios Verdes es considerado uno de los paraderos más importantes de la zona metropolitana, pues conecta a varios municipios del Estado de México con la zona norte de la capital del país.

Todos los días miles de personas llegan a Indios Verdes por la gran cantidad de transportes que hacen base como Metro, Metrobús, Mexibús, Cablebús, camiones, combis.