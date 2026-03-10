La violencia contra periodistas en México y el clima de intimidación que amenaza la libertad de prensa

Ejercer el periodismo en México sigue siendo una labor de alto riesgo: asesinatos, desapariciones y amenazas mantienen bajo presión a quienes documentan la realidad.

Especial | Especial | Especial | Especial | Especial | Especial | Especial | Especial | Especial | Especial |

México arrastra desde hace años una crisis contra la libertad de prensa. Para los periodistas, documentar la realidad, lejos de ser una tarea protegida, se ha convertido en una actividad de riesgo para quienes salen a informar, especialmente en zonas marcadas por la violencia.

El problema no se queda en las cifras. Detrás de cada agresión hay reporteros que trabajan bajo amenaza, colegas que se sienten intimidados y medios que enfrentan límites cada vez más duros para publicar información sensible, en particular sobre inseguridad, corrupción y política.

🚨 Una mordaza silenciosa, pero letal. #México, entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.



La violencia contra la prensa no solo se mide en ataques físicos. También se refleja en amenazas, intimidación, censura y silencio forzado que terminan por… pic.twitter.com/ryrwibB1Nc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

En ese contexto, Veracruz destaca como uno de los puntos más peligrosos para ejercer el periodismo . Ahí, en el norte del estado, la cobertura informativa se ha vuelto especialmente mortal.

Veracruz, uno de los focos más duros para la prensa

Pedro Cárdenas, de Artículo 19, advirtió que la violencia contra la prensa ha sido una constante en las últimas administraciones. En ese panorama, señaló a Veracruz como el estado con más asesinatos de periodistas en México, incluso por encima de otras entidades como Tamaulipas y Guerrero.

La alerta no es menor. De acuerdo con el testimonio incluido en el guión, ejercer el periodismo en el norte veracruzano no solo implica cubrir hechos violentos, sino trabajar en un entorno donde informar puede costar la vida.

El caso más reciente referido en el material ocurrió el pasado 8 de enero en Poza Rica. Carlos Leonardo Ramírez Castro, reportero de nota roja del portal Código Norte, fue asesinado con 15 disparos en la colonia Cazones, cuando entraba a una taquería.

El asesinato de Carlos Leonardo y el mensaje de intimidación

El crimen de Carlos Leonardo Ramírez Castro no solo impactó por la forma en que fue cometido. Los propios sicarios hicieron público el video del atentado contra el periodista, lo que entre colegas fue interpretado como una amenaza directa al ejercicio periodístico.

Un periodista de Poza Rica relató que este tipo de hechos intimidan a los medios de comunicación. También explicó que las agresiones y amenazas terminan limitando la manera en que puede informarse a la ciudadanía, porque ya no se sabe qué tema puede poner en riesgo a quien publica.

Ese mismo testimonio retrata una presión constante: salir a reportear nota roja, subir una publicación y después recibir llamadas de números privados para exigir que se borre la nota. En ese escenario, la censura no siempre llega desde una ley escrita, sino también desde el miedo.

Las cifras retratan una crisis sostenida

La asociación civil Artículo 19 tiene registro de 177 homicidios de periodistas de 1994 a 2026, además de 32 periodistas desaparecidos.

Los periodos con más asesinatos, según ese registro, corresponden a los sexenios de:



Felipe Calderón : 48

: 48 Enrique Peña Nieto: 47

47 Andrés Manuel López Obrador: 47

Pedro Cárdenas también advirtió que, de 2010 en adelante, las coberturas de mayor riesgo para la prensa han sido las relacionadas con inseguridad, así como las que tocan corrupción y política.

México, entre los países más letales para ejercer el periodismo

En 2025, México se ubicó en el segundo lugar mundial en asesinatos de periodistas, solo detrás de Israel y los territorios ocupados en Palestina.

La comparación resulta todavía más dura por una razón: en México no hay una guerra formal, pero sí un entorno donde informar sigue cobrando vidas. Esa contradicción resume la gravedad del momento que enfrenta la prensa en el país.

Cuando documentar la realidad se vuelve motivo de amenaza, el golpe no solo alcanza a periodistas y medios. También afecta a la ciudadanía, que pierde acceso a información clave en regiones donde el silencio empieza a imponerse por miedo.