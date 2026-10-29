¡Frenazo al INE! Escándalo por Guadalupe Taddei obliga a suspender designación de consejeros

La confianza en el árbitro electoral atraviesa uno de sus momentos más complicados. Lo que debía ser una sesión para definir cargos clave en los organismos electorales de 18 estados terminó convertido en una nueva señal de alarma para el Instituto Nacional Electoral (INE): los partidos políticos cuestionaron el proceso y exigieron frenar las designaciones ante las presuntas irregularidades y la posible influencia de su exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Este jueves 29 de octubre, Morena y el PRI coincidieron en una petición poco habitual: detener los nombramientos hasta tener mayor claridad sobre los señalamientos que rodean al organismo.

Morena y PRI piden frenar los nombramientos del INE

Carlos Guillermo Díaz Robles, representante de Morena, solicitó retirar las designaciones de la orden del día, aunque reconoció el trabajo de las áreas técnicas encargadas de las entrevistas y evaluaciones, consideró que aprobar los nombramientos en medio de la incertidumbre podría afectar todavía más la confianza en el instituto.

Por ello, pidió explorar una vía legal para aplazar la decisión hasta que exista mayor claridad sobre lo ocurrido.

El PRI respaldó la solicitud. Su representante, Emilio Suárez Licuano, propuso posponer las designaciones al menos una semana, mientras se revisan los cuestionamientos sobre posibles hechos de corrupción y el proceso de selección.

Bajo presión de los partidos políticos, consejeros del @INEMexico frenan designación de seis consejeros presidentes en los OPLEs de Baja California Sur; Campeche; Colima, Coahuila; Puebla y Tamaulipas. Temen que corrupción de Taddei se refuerce con las designaciones. https://t.co/bnjnUJ1pK0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

También recordó que este 30 de octubre está prevista la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Las acusaciones que ponen en entredicho al árbitro electoralEl problema no se limita a una disputa entre partidos. Durante la sesión también se plantearon cuestionamientos sobre la posible intervención de Guadalupe Taddei en la promoción de aspirantes y la asignación de contratos.

Emilio Álvarez, representante de Somos, pidió excluir del proceso las valoraciones atribuidas a la exconsejera presidenta, ante los señalamientos sobre posibles vínculos e influencias.

Las solicitudes recibieron el respaldo de representantes de otras fuerzas políticas, entre ellas PAN, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.

¿Qué nombramientos quedaron en pausa?

Las designaciones contemplan las presidencias de los OPLE de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Puebla y Tamaulipas, además de consejerías electorales en otras 12 entidades.

Estos organismos son responsables de organizar las elecciones locales, por lo que sus nombramientos no son un asunto menor.

La presidencia provisional del INE decretó un receso indefinido para revisar los señalamientos. La decisión deja una pregunta de fondo: ¿cómo puede el instituto exigir confianza y certeza en los procesos electorales cuando sus propios procedimientos están bajo cuestionamiento?

Porque la credibilidad del árbitro no depende únicamente de organizar elecciones, sino también de garantizar que sus decisiones estén libres de sospechas. Y hoy, el INE tiene precisamente ese problema.