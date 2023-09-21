INE ordena a AMLO abstenerse de hacer pronunciamientos electorales

Ante lo que fue calificado como una violación contumaz al principio de neutralidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) le recordará al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), previo a cada mañanera, que por ley no debe intervenir a favor o en contra de las fuerzas políticas.

La decisión fue tomada por la Comisión de Quejas al aprobar nuevas medidas cautelares. Esta vez para que la presidencia elimine las referencias del mandatario sobre Xóchitl Gálvez realizadas en las “mañaneras” del 8 y 13 de septiembre.

Ante lo que consideraron violaciones sistemáticas del mandatario a los principios de neutralidad, los consejeros ordenaron que al inicio de cada “mañanera” deberá aparecer una leyenda donde se exponga que por ley el Presidente no puede hacer pronunciamientos políticos o electorales que afecten la equidad de las contiendas comiciales ni puede realizar manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas.

La consejera presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, sostuvo que la medida es necesaria para recordarle al presidente su deber de cuidado bajo un proceso electoral en marcha.

Zavala dijo que hay una reiteración sistemática del Presidente para hacer pronunciamientos a favor o en contra de fuerzas políticas dentro de sus conferencias de prensa.

“Eso es lo que la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos”, mencionó Zavala.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral debe revisar el incumplimiento contumaz a las medidas cautelares dictadas contra el mandatario, puntualizó la consejera.

Una vez notificados, Presidencia de la República tendrá seis horas para acatar las determinaciones.

¿Cuáles son las medidas del INE hacia AMLO?

Entre las medidas del órgano electoral hacia López Obrador se le pide que abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa.

La leyenda que deberá aparecer previo a cada conferencia es esta:

“Las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental, con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas", suscribieron.