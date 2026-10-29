“Adelante”: Lorenzo Córdova reta a auditar nuevamente su gestión en el INE

Lorenzo Córdova respondió con firmeza a los señalamientos sobre su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que las auditorías realizadas durante su presidencia, de 2014 a 2023, no encontraron irregularidades relevantes.

A través de varias publicaciones en X, el exconsejero presidente defendió el manejo del organismo y cuestionó las acusaciones contra su administración, en medio de la controversia por posibles irregularidades en las contrataciones del instituto.

“Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, advirtió.

Córdova sostuvo que el INE fue una de las instituciones más auditadas del país y afirmó que los resultados de esas revisiones respaldan su postura frente a quienes solicitan examinar nuevamente los contratos de su periodo.

Tras los señalamientos de @Claudiashein en el sentido de que la @ASF_Mexico debería auditar mi gestión al frente del @INEMexico , tratando de distraer la responsabilidad del oficialismo en relación con la crisis que hoy vive el INE, vale la pena recordar lo siguiente: (ABRO HILO) — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 28, 2026

Córdova defiende las auditorías de su gestión en el INE

El exconsejero aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó al organismo durante todos los años de su administración y que las observaciones fueron atendidas en tiempo y forma.

“En todos los años de mi gestión, el INE fue auditado por la ASF sin encontrar irregularidades y sus observaciones fueron atendidas en tiempo y forma”, escribió.

También destacó que la última auditoría correspondiente a su periodo, la de 2022, concluyó sin señalamientos, según sus publicaciones.

Con estos argumentos, Córdova defendió su gestión y sostuvo que las nuevas revisiones deben considerar los antecedentes de fiscalización existentes.

Señala al órgano interno de control y a Morena

Córdova también recordó que, desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control del INE fue nombrado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

Según el exfuncionario, esa instancia tampoco encontró irregularidades relevantes durante su administración, mientras que las faltas menores detectadas fueron sancionadas.

Además, afirmó que los partidos políticos vigilan permanentemente al instituto y acusó a Morena de mantener señalamientos públicos sin sustento contra el organismo electoral.

¿Qué ocurre con las nuevas investigaciones al INE?

La polémica resurgió tras el anuncio de una investigación de la ASF sobre posibles irregularidades en las contrataciones del instituto. Entre los señalamientos figuran presuntos conflictos de interés, posibles simulaciones de competencia en licitaciones y operaciones de triangulación de recursos.

Estas acusaciones deben esclarecerse por las vías institucionales y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades acreditadas.

Ante la posibilidad de nuevas auditorías, Córdova aseguró que no tiene inconveniente en que se revisen nuevamente los contratos de su administración.

“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante”, sentenció.